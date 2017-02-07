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  • Иванович: «В России высокий уровень футбола, есть возможность играть в Лиге чемпионов»

Иванович: «В России высокий уровень футбола, есть возможность играть в Лиге чемпионов»

7 февраля 2017, 06:54
9

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об этапе своей карьеры, когда он перебрался в «Челси». В текущем сезоне Иванович провел в составе лондонского клуба 13 матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями.

– Жирков говорил, что ему было тяжело в Англии, и он так и не приспособился. В отличие от вас, хотя менталитет русских и сербов похож.

– У русских игроков всегда есть куда вернуться и продолжать играть в футбол. На родине у них тоже высокий уровень, тоже есть возможность участвовать в Лиге чемпионов. В Сербии выбора нет, в этом разница. Когда я пришел в «Челси», мне сильно помогал Шевченко, поэтому и я старался облегчить адаптацию для Юры.

– Чтобы выучить язык, нанимали преподавателя?

– Поначалу мне было даже немного стыдно. Первые шесть месяцев я только слушал, что ребята говорят. Это был самый тяжелый период в «Челси». Учитель английского языка со временем, конечно же, появился.

– Кажется, приходя в «Челси», вы были не такого спортивного телосложения, как сейчас.

– Ничего специального не делал, просто в «Челси» были большие нагрузки. Это нормально на таком уровне. Иногда мы играли на третий день. Мне нравилось держать ритм – когда думаешь только о футболе, особо не устаешь.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Иванович Бранислав
Комментарии (9)
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Garrincha58
1486442357
в нынешнем Зените и с такой Лучезарной игрой до ЛЧ как до Луны
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RedWhiteFans2
1486451262
Да нет. Технический потенциал примерно одинаковый. Самоотдача на порядок ниже в нашем футболе. Вечно недобежал, недоборолся, не туда дал, в никуда пробил.....
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Garrincha58
1486453236
Надо отменить гос.финансирование футбола и все постепенно наладится тогда не нужен будет лимит и потолки зарплат те кто хочет получать больше поедут искать счастье в Европе Китае или будут вынуждены просто прекратить заниматься футболом у нас очень много команд которых просто не должно быть на футбольной карте мира зачем такие команды как Томь или Анжи, Амкар,Луч их всех и не перечислишь,зрителей у них нет, а содержать команду на которую ходит 2-3 тыс людей нет смысла Мутко и К думают после ЧМ в стране поднимется интерес к футболу да нет не поднимется исторически мы не футбольная держава мы даже хоккей просрали да и весь спорт в целом В тех регионах где нет климатических условий надо развивать мини футбол баскетбол
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skorikov.sn
1486453934
Возможность то есть но не дальше выхода из группы.
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Garrincha58
1486453955
я все это к чему что команды которые смогут сами себя прокормить содержать выживут а те кто нет их просто не станет команд станет меньше ЧР станет компактней можно проводить в три четыре круга и сильней конкуренция будет мастерство повысится а что толку от матчей скажем Спартак-Томь они сейчас вообще уже собрались в ФНЛ или ЦСКА-Мордовия все помнят чем они закончились У нас есть Краснодар одна единственная команда которая не просит денег у гос-ва может потом и еще появятся люди типа Галицкого допустим любит Миллер Зенит тогда пусть его содержит на свои миллионы ко их у него наверное даже больше чем у Президента
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vinnik1209
1486465275
не подкачай главное в Зените...
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