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    Иванович: «В России высокий уровень футбола, есть возможность играть в Лиге чемпионов»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об этапе своей карьеры, когда он перебрался в «Челси». В текущем сезоне Иванович провел в составе лондонского клуба 13 матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями.

    – Жирков говорил, что ему было тяжело в Англии, и он так и не приспособился. В отличие от вас, хотя менталитет русских и сербов похож.

    – У русских игроков всегда есть куда вернуться и продолжать играть в футбол. На родине у них тоже высокий уровень, тоже есть возможность участвовать в Лиге чемпионов. В Сербии выбора нет, в этом разница. Когда я пришел в «Челси», мне сильно помогал Шевченко, поэтому и я старался облегчить адаптацию для Юры.

    – Чтобы выучить язык, нанимали преподавателя?

    – Поначалу мне было даже немного стыдно. Первые шесть месяцев я только слушал, что ребята говорят. Это был самый тяжелый период в «Челси». Учитель английского языка со временем, конечно же, появился.

    – Кажется, приходя в «Челси», вы были не такого спортивного телосложения, как сейчас.

    – Ничего специального не делал, просто в «Челси» были большие нагрузки. Это нормально на таком уровне. Иногда мы играли на третий день. Мне нравилось держать ритм – когда думаешь только о футболе, особо не устаешь.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2017 06:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 7 февраля 2017, 14:01

      не подкачай главное в Зените...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2017, 10:52

      я все это к чему что команды которые смогут сами себя прокормить содержать выживут а те кто нет их просто не станет команд станет меньше ЧР станет компактней можно проводить в три четыре круга и сильней конкуренция будет мастерство повысится а что толку от матчей скажем Спартак-Томь они сейчас вообще уже собрались в ФНЛ или ЦСКА-Мордовия все помнят чем они закончились У нас есть Краснодар одна единственная команда которая не просит денег у гос-ва может потом и еще появятся люди типа Галицкого допустим любит Миллер Зенит тогда пусть его содержит на свои миллионы ко их у него наверное даже больше чем у Президента

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Garrincha58 8 февраля 2017, 11:50

      Какие 4 круга?В Испании,Германии,Англии Италии,Франции - мы на них равняемся так не играют.Если отменить гос финансирование у нас один Краснодар сам с собой в 44 круга играть будет.Неужели ты думаешь что наше гос-во готовое отобрать последние за ту же оплату жкх в восторге от того что весь спорт сидит у него на шее?

      0
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 7 февраля 2017, 10:52

      Возможность то есть но не дальше выхода из группы.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2017, 10:40

      Надо отменить гос.финансирование футбола и все постепенно наладится тогда не нужен будет лимит и потолки зарплат те кто хочет получать больше поедут искать счастье в Европе Китае или будут вынуждены просто прекратить заниматься футболом у нас очень много команд которых просто не должно быть на футбольной карте мира зачем такие команды как Томь или Анжи, Амкар,Луч их всех и не перечислишь,зрителей у них нет, а содержать команду на которую ходит 2-3 тыс людей нет смысла Мутко и К думают после ЧМ в стране поднимется интерес к футболу да нет не поднимется исторически мы не футбольная держава мы даже хоккей просрали да и весь спорт в целом В тех регионах где нет климатических условий надо развивать мини футбол баскетбол

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 февраля 2017, 10:07

      Да нет. Технический потенциал примерно одинаковый. Самоотдача на порядок ниже в нашем футболе. Вечно недобежал, недоборолся, не туда дал, в никуда пробил.....

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2017, 07:39

      в нынешнем Зените и с такой Лучезарной игрой до ЛЧ как до Луны

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Garrincha58 7 февраля 2017, 08:17

      Дойти до ЛЧ можно,а дальше будет сложно!

      2
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