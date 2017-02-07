Иванович: «В России высокий уровень футбола, есть возможность играть в Лиге чемпионов»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об этапе своей карьеры, когда он перебрался в «Челси». В текущем сезоне Иванович провел в составе лондонского клуба 13 матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями.

– Жирков говорил, что ему было тяжело в Англии, и он так и не приспособился. В отличие от вас, хотя менталитет русских и сербов похож.

– У русских игроков всегда есть куда вернуться и продолжать играть в футбол. На родине у них тоже высокий уровень, тоже есть возможность участвовать в Лиге чемпионов. В Сербии выбора нет, в этом разница. Когда я пришел в «Челси», мне сильно помогал Шевченко, поэтому и я старался облегчить адаптацию для Юры.

– Чтобы выучить язык, нанимали преподавателя?

– Поначалу мне было даже немного стыдно. Первые шесть месяцев я только слушал, что ребята говорят. Это был самый тяжелый период в «Челси». Учитель английского языка со временем, конечно же, появился.

– Кажется, приходя в «Челси», вы были не такого спортивного телосложения, как сейчас.

– Ничего специального не делал, просто в «Челси» были большие нагрузки. Это нормально на таком уровне. Иногда мы играли на третий день. Мне нравилось держать ритм – когда думаешь только о футболе, особо не устаешь.