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  • Семак: «Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер»

Семак: «Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер»

7 февраля 2017, 00:44
13

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак вспомнил первые дни в качестве тренера «Зенита», а также заявил, что не владеет никаким бизнесом.

«Сейчас у меня нет никакого бизнеса. За исключением небольшого цеха, по переработке риса, которым занимаются мои братья в Краснодарском крае. Но это и бизнесом не назовешь. Сейчас я абсолютно свободен от любого бизнеса.

Помню прекрасно день, когда я со свистком впервые пришел к Лучано Спаллетти. Не находил себе места на поле, совершенно не знал, что делать. Потихоньку стал пересматривать свое отношение к футболу и смотреть на это глазами не игрока, а тренера. У меня нет далекоидущих планов. Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер», – сказал специалист.

Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года, подписав контракт на полтора года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Спаллетти Лучано Семак Сергей
Комментарии (13)
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zico2205
1486419756
Удачи Сергею !!!
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sergun-kuk
1486421339
Удачи тебе, Сергей!!! Все будет у тебя нормально!!!!
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Супермачо
1486423305
Сергею Богдановичу респект как игроку и человеку, удачи на тренерской скамейке!
Ответить
sprint5
1486423450
все будет нормально
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арейская
1486432247
У Богдановича всё получится, даже не нужно и сомневаться
Ответить
Аид666
1486433156
Удачной карьеры!
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Диктор
1486441706
Серега главное ты ЧЕЛОВЕКОМ сумел остаться,думаю что и как тренер у тебя все получится.
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Garfild 44
1486442162
!!!
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Nikiforof
1486447326
У тебя за спиной крепкая поддержка в качестве твоей большой семьи, да и любой неравнодушный к футболу человек в большинстве проявляет симпатии к твоей работе, как на тренерском поприще, так и за достижения на футбольном поле.
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Gullit 76
1486454985
Рад что он ушёл из сборной,а то из солидарности стал о провале Слуцкого ерунду говорить - прикрыл начальника.Очень надеюсь что у него всё получится.Хочется молодого тренера(без психа Карпина)с игровой карьерой(а не вратаря).К нему все относятся с уважением и доверием - должен выплыть!
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