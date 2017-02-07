Семак: «Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак вспомнил первые дни в качестве тренера «Зенита», а также заявил, что не владеет никаким бизнесом.

«Сейчас у меня нет никакого бизнеса. За исключением небольшого цеха, по переработке риса, которым занимаются мои братья в Краснодарском крае. Но это и бизнесом не назовешь. Сейчас я абсолютно свободен от любого бизнеса.

Помню прекрасно день, когда я со свистком впервые пришел к Лучано Спаллетти. Не находил себе места на поле, совершенно не знал, что делать. Потихоньку стал пересматривать свое отношение к футболу и смотреть на это глазами не игрока, а тренера. У меня нет далекоидущих планов. Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер», – сказал специалист.

Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года, подписав контракт на полтора года.