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    Семак: «Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак вспомнил первые дни в качестве тренера «Зенита», а также заявил, что не владеет никаким бизнесом.

    «Сейчас у меня нет никакого бизнеса. За исключением небольшого цеха, по переработке риса, которым занимаются мои братья в Краснодарском крае. Но это и бизнесом не назовешь. Сейчас я абсолютно свободен от любого бизнеса.

    Помню прекрасно день, когда я со свистком впервые пришел к Лучано Спаллетти. Не находил себе места на поле, совершенно не знал, что делать. Потихоньку стал пересматривать свое отношение к футболу и смотреть на это глазами не игрока, а тренера. У меня нет далекоидущих планов. Мне нужно понять, что я могу сделать и каким буду как тренер», – сказал специалист.

    Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года, подписав контракт на полтора года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2017 00:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 11:09

      Рад что он ушёл из сборной,а то из солидарности стал о провале Слуцкого ерунду говорить - прикрыл начальника.Очень надеюсь что у него всё получится.Хочется молодого тренера(без психа Карпина)с игровой карьерой(а не вратаря).К нему все относятся с уважением и доверием - должен выплыть!

      2
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 7 февраля 2017, 09:02

      У тебя за спиной крепкая поддержка в качестве твоей большой семьи, да и любой неравнодушный к футболу человек в большинстве проявляет симпатии к твоей работе, как на тренерском поприще, так и за достижения на футбольном поле.

      5
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      Рейтинг: +201

      ajoq > Nikiforof 7 февраля 2017, 09:46

      Однозначно, Семак достоин уважение независимо от клубной принадлежности

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 7 февраля 2017, 07:36

      !!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2017, 07:28

      Серега главное ты ЧЕЛОВЕКОМ сумел остаться,думаю что и как тренер у тебя все получится.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Диктор 7 февраля 2017, 08:01

      Золотые слова! У нас мало футболистов,о ком можно так с уверенностью сказать.Удачи Сергею!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 февраля 2017, 05:05

      Удачной карьеры!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 февраля 2017, 04:50

      У Богдановича всё получится, даже не нужно и сомневаться

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 февраля 2017, 02:24

      все будет нормально

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 февраля 2017, 02:21

      Сергею Богдановичу респект как игроку и человеку, удачи на тренерской скамейке!

      5
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 февраля 2017, 02:07

      Купи хороших форвардов, строй атакующий футбол, найди щедрых спонсоров. И, будешь в шоколаде! Удачи!

      1
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 7 февраля 2017, 01:48

      Удачи тебе, Сергей!!! Все будет у тебя нормально!!!!

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