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    Черевченко в течение суток возглавит «Балтику»

    Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера «Балтики». Напомним, сегодня калининградский клуб утвердил в качестве генерального директора Тимура Лепсаю. Сообщается, что спортивным директором калининградцев будет назначен Кирилл Котов, занимавший аналогичную должность в стане железнодорожников.

    «Главная задача, которая стоит перед нами – сохранить прописку в ФНЛ», – заявил Лепсая.

    «Балтика» на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2017 00:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 7 февраля 2017, 20:02

      Игорь Геннадьевич- верим,уважаем, ценим. Покажи что чудо сбывается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 7 февраля 2017, 15:33

      Удачи Игорь Геннадьевич! Спасибо за Кубок!)

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 февраля 2017, 05:16

      Тяжело будет.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 7 февраля 2017, 03:06

      нормально

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