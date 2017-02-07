Черевченко в течение суток возглавит «Балтику»

Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера «Балтики». Напомним, сегодня калининградский клуб утвердил в качестве генерального директора Тимура Лепсаю. Сообщается, что спортивным директором калининградцев будет назначен Кирилл Котов, занимавший аналогичную должность в стане железнодорожников.

«Главная задача, которая стоит перед нами – сохранить прописку в ФНЛ», – заявил Лепсая.

«Балтика» на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.