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    Бубнов: «Думаю, Кариока не играл бы при Каррере»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о слабой игре в составе «Спартака» полузащитника «Атлетико Минейро» Кариоки. Напомним, игрок выступал за красно-белых с 2009 по 2015 год.

    «Кариока играл опорного полузащитника в «Спартаке». Эта позиция предполагает цементирование обороны, а он этого не делал. Бразилец плохо играет головой в штрафной площадке. Но самое главное – он тормозил развитие атаки. Я расшифровывал его тактико-технические действия в матчах за «Спартак», которые у него были низкими. Поэтому и шла критика в адрес футболиста. Хотя Карпин называл его чуть ли не лучшим опорником в Европе.

    Нет ничего удивительного, что он сейчас в Бразилии выглядит лучше, играя на другой позиции. Там у него и окружение более качественное. Но он по своим техническим навыкам не является опорным полузащитником. Это было видно по тому, как он отбирает мяч, начинает атаку. Думаю, Кариока не играл бы при Каррере», – заявил Бубнов.

    Кариока провел в составе «Спартака» 112 матчей и забил три гола.

    Источник: Спорт FM

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    06.02.2017 23:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 7 февраля 2017, 12:18

      В прошлом сезоне был лучшим опорным хавом чемпионата Бразилии. Этой осенью до сборной дорос. Конечно не играл бы, зачем такие нужны.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 февраля 2017, 05:20

      Ох уж этот Кариока! Его уже и в команде нет, а Бубнов о нем все помнит!

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 7 февраля 2017, 02:36

      не дает Бубнову покоя Кариока

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 6 февраля 2017, 23:52

      криока даун ! у него на морде написано , и бубен тоже недалёкий ......

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