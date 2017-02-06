Старший тренер молодежной сборной России Бушманов посетил сбор «Локомотива»

Евгений Бушманов, недавно возглавивший молодежную сборную России, посетил сборы «Локомотива». Специалист наблюдал за контрольным матчем железнодорожников, в котором они одержали победу со счетом 1:0.

«На сборах в Испании работают несколько российских команд, и молодые игроки «Локомотива», разумеется, находятся в поле нашего зрения. В первом тайме мы увидели двух из этой группы – Баринова и Галаджана. Баринов играет в сборных давно, его возможности хорошо известны. Галаджан моложе, но уже дебютировал в «Локо». Отрадно, что ребят наигрывают, и для нашей сборной будет здорово, если они будут иметь постоянную игровую практику», – заявил Бушманов.

Бушманов занял пост старшего тренера молодежной сборной России 19 января. Ранее он возглавлял «Спартак-2».