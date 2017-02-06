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    Джибриль Сиссе завершил карьеру футболиста в 35-летнем возрасте

    Известный нападающий Джибриль Сиссе принял решение завершить карьеру футболиста. Игрок, в разные годы выступавший за «Осер», «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань», заявил, что решил посвятить свою дальнейшую жизнь музыке.

    «Мне нравилось быть футболистом. Игра была моей жизнью. Я бы хотел продолжать карьеру, но должен признать, что футбол для меня закончился. С той же страстью я посвящу себя музыке, моде и Yahoo Sport. Я буду вкладывать душу и сердце в карьеру диджея, продюсера и консультанта, буду развивать свой бренд одежды», – сказал Сиссе.

    На счету Сиссе 41 матч и девять голов за национальную команду Франции.

    Источник: Yahoo

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    06.02.2017 22:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 февраля 2017, 06:09

      да прически прикольные себе придумывал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 7 февраля 2017, 01:51

      помню в фифе 2005 был классно сделан- умение 89, скорость, удар, техника..играли у меня за Барсу вместе с Анри и Рональдиньо, Месси на банке сидел с умением 80) жаль что закончил..

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 7 февраля 2017, 00:16

      Надо в Китай ехать

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 февраля 2017, 00:10

      творческих успехов;)

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 6 февраля 2017, 22:16

      не забуду его гол рукой в ворота Цска, это ппц конечно было, забрал прям кубок этой рукой, с тех пор я его терпеть немог...

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Benifacto 6 февраля 2017, 23:07

      рука Бога 2.0

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