Джибриль Сиссе завершил карьеру футболиста в 35-летнем возрасте

Известный нападающий Джибриль Сиссе принял решение завершить карьеру футболиста. Игрок, в разные годы выступавший за «Осер», «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань», заявил, что решил посвятить свою дальнейшую жизнь музыке.

«Мне нравилось быть футболистом. Игра была моей жизнью. Я бы хотел продолжать карьеру, но должен признать, что футбол для меня закончился. С той же страстью я посвящу себя музыке, моде и Yahoo Sport. Я буду вкладывать душу и сердце в карьеру диджея, продюсера и консультанта, буду развивать свой бренд одежды», – сказал Сиссе.

На счету Сиссе 41 матч и девять голов за национальную команду Франции.