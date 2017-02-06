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    Дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал Перишича и Икарди на два матча

    Футболисты «Интера» Иван Перишич и Мауро Икарди рискуют пропустить ближайшие два матча Серии А из-за дисквалификации. Напомним, Перишич получил красную карточку в самом конце матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1) за споры с арбитром Николой Риццоли.

    Икарди после финального свистка все той же игры пнул мяч в сторону арбитра.

    Миланский клуб подал апелляцию на решению дисциплинарного комитета, однако если она не будет одобрена, игроки пропустят матчи против «Эмполи» и «Болоньи».

    Источник: Corrieredellosport

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    06.02.2017 21:41
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