Иванович: «В первую очередь сам решил, что нужно уезжать из «Челси»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что решение покинуть «Челси» было принято им еще до поступления предложения от петербуржцев. Серб отметил, что раздумья над переездом в Россию не заняли у него много времени.

Напомним, 32-летний игрок перешел в стан сине-бело-голубых в конце января, заключив соглашение на 2,5 года с возможностью продления еще на один.

«Зенит» после 17-ти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

– Кто в первую очередь проявил заинтересованность в вашем переходе в «Зенит»?

– В первую очередь я сам решил, что надо уезжать из «Челси». Мне очень хотелось продолжить играть на самом высоком уровне. То есть в команде, которая ставит самые высокие цели. В итоге ситуация с переходом в «Зенит» разрешилась в три-четыре дня. Лично я долго не думал. Прекрасно знаю, что значит петербургский клуб для российского футбола в принципе, что он завоевал для страны, как «Зенит» организован. Сейчас очень рад, что все так быстро разрешилось. Теперь моя задача как можно быстрее адаптироваться к требованиям тренера и к команде.

– Ваш контракт с «Челси» продолжал действовать. Однако вас отпустили в «Зенит» без всякой компенсации со стороны петербургского клуба. Это была ваша просьба?

– Моя просьба к «Челси» была такой: если поступит предложение, которое меня устроит, – отпустить в этот клуб. В итоге мне пошли навстречу. Чему я очень рад.