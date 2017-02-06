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  • Иванович: «В первую очередь сам решил, что нужно уезжать из «Челси»

Иванович: «В первую очередь сам решил, что нужно уезжать из «Челси»

6 февраля 2017, 18:27
3

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что решение покинуть «Челси» было принято им еще до поступления предложения от петербуржцев. Серб отметил, что раздумья над переездом в Россию не заняли у него много времени.

Напомним, 32-летний игрок перешел в стан сине-бело-голубых в конце января, заключив соглашение на 2,5 года с возможностью продления еще на один.

«Зенит» после 17-ти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

– Кто в первую очередь проявил заинтересованность в вашем переходе в «Зенит»?

– В первую очередь я сам решил, что надо уезжать из «Челси». Мне очень хотелось продолжить играть на самом высоком уровне. То есть в команде, которая ставит самые высокие цели. В итоге ситуация с переходом в «Зенит» разрешилась в три-четыре дня. Лично я долго не думал. Прекрасно знаю, что значит петербургский клуб для российского футбола в принципе, что он завоевал для страны, как «Зенит» организован. Сейчас очень рад, что все так быстро разрешилось. Теперь моя задача как можно быстрее адаптироваться к требованиям тренера и к команде.

– Ваш контракт с «Челси» продолжал действовать. Однако вас отпустили в «Зенит» без всякой компенсации со стороны петербургского клуба. Это была ваша просьба?

– Моя просьба к «Челси» была такой: если поступит предложение, которое меня устроит, – отпустить в этот клуб. В итоге мне пошли навстречу. Чему я очень рад.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Челси Иванович Бранислав
Комментарии (3)
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alex kidn
1486397716
Абрамович попросил
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Таганский
1486415440
Удачи тебе, Иваныч..
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VikNMar
1486416759
Правильно - в России веселей ........
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