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    Зе Луиш: «Не вижу проблем в том, что в «Спартаке» появился еще один нападающий»

    Форвард «Спартака» Зе Луиш подчеркнул, что не видит проблемы в появлении в команде нападающего Луиса Адриано, пополнившего стан москвичей нынешней зимой. По словам 26-летнего футболиста, он готов делить с бразильцем место на футбольном поле.

    «Счастлив, что вернулся в общую группу. Это моя первая полноценная тренировка с командой, и я очень этим доволен. Надеюсь, что смогу принять участие в товарищеских матчах. Что касается Луиса Адриано, то я не вижу никаких проблем, будем взаимодействовать, если тренер решит. Посмотрим, какое мнение будет у тренерского штаба, как мы будем играть, кто будет на поле. Но для меня нет никаких проблем со всеми ребятами, которые тренируются в команде», – сказал Зе Луиш.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зе Луиш принял участие в 12-ти встречах, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.02.2017 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 6 февраля 2017, 22:00

      Поглядим , что ты после официальных игр ЗАПАЁШЬ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 6 февраля 2017, 20:10

      посмотрим, посмотрим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 февраля 2017, 19:04

      Луиска -основа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 6 февраля 2017, 16:22

      Еще бы он возражал! Из-за его травмы Спартак концовку первого круга едва вытащил потому что играл фактически без нападения (Мельгарехо себя увы не оправдал). И сейчас только влился в общую группу. Ну Ооочень долго входит после нетяжелой травмы в форму.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > VVM1964 6 февраля 2017, 18:44

      Мельгарехо в Кубани по необходимости форвардом ставили,потом и в Спартаке стали - теперь когда напы есть можно его и на фланге попробовать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun > sssrspartak 6 февраля 2017, 23:39

      мне это 246 чмо тоже минусует. Ну что взять с убогого? Может ему одна радость в жизни - минусовать )))

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