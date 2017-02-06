Зе Луиш: «Не вижу проблем в том, что в «Спартаке» появился еще один нападающий»

Форвард «Спартака» Зе Луиш подчеркнул, что не видит проблемы в появлении в команде нападающего Луиса Адриано, пополнившего стан москвичей нынешней зимой. По словам 26-летнего футболиста, он готов делить с бразильцем место на футбольном поле.

«Счастлив, что вернулся в общую группу. Это моя первая полноценная тренировка с командой, и я очень этим доволен. Надеюсь, что смогу принять участие в товарищеских матчах. Что касается Луиса Адриано, то я не вижу никаких проблем, будем взаимодействовать, если тренер решит. Посмотрим, какое мнение будет у тренерского штаба, как мы будем играть, кто будет на поле. Но для меня нет никаких проблем со всеми ребятами, которые тренируются в команде», – сказал Зе Луиш.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Зе Луиш принял участие в 12-ти встречах, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.