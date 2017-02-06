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    «Крылья Советов» могут пополниться нападающим «Генгама» Салибу

    Форвард «Генгама» Яннис Салибу может продолжить карьеру в РПФЛ. В своих рядах 26-летнего игрока хотят видеть «Крылья Советов».

    «Клуб действительно заинтересован в приобретении Салибу, но осуществить этот переход будет достаточно тяжело», – сообщил источник в стане самарцев.

    Салибу выступает за «Генгам» с января 2016 года. В текущем сезоне француз принял участие в 22-х поединках, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 3,5 миллиона евро.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 14:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 февраля 2017, 15:44

      Хороший и стабильный игрок, надо брать. Правда всё-таки в клубе он полузащитник. Для Генгама будет большая потеря, так как у лучшего бомбардира 7 мячей, а у Салибура 5. Только в аренду, для опыта и новых ощущений. Продавать не будут точно.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > alexis02lion 6 февраля 2017, 19:48

      деньги нужны будет продадут)))

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