«Крылья Советов» могут пополниться нападающим «Генгама» Салибу

Форвард «Генгама» Яннис Салибу может продолжить карьеру в РПФЛ. В своих рядах 26-летнего игрока хотят видеть «Крылья Советов».

«Клуб действительно заинтересован в приобретении Салибу, но осуществить этот переход будет достаточно тяжело», – сообщил источник в стане самарцев.

Салибу выступает за «Генгам» с января 2016 года. В текущем сезоне француз принял участие в 22-х поединках, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 3,5 миллиона евро.