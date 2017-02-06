Супруга Тотти заявила, что Спаллетти простил ее

Супруга нападающего «Ромы» Франческо Тотти – Илари Блази – отметила, что их конфликт с главным тренером римлян Лучано Спаллетти можно считать исчерпанным. Также она поделилась планами насчет ближайшего будущего многолетнего капитана «волков».

Напомним, в сентябре минувшего года 35-летняя модель и актриса публично оскорбила 57-летнего специалиста в эфире итальянского телевидения.

«Конфликт со Спаллетти? Он уже простил меня.

Слышала много раз, что Тотти должен играть до 70 лет, но, пожалуй, настало время сказать хватит. Ему исполнилось 40, пора заканчивать.

Поедет ли он играть за границу? Это решать только ему. Мы обсуждаем данный вопрос, но, полагаю, в конце концов мы останемся в Риме, потому что здесь нам все очень нравится», – сказала Блази.