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    Супруга Тотти заявила, что Спаллетти простил ее

    Супруга нападающего «Ромы» Франческо ТоттиИлари Блази – отметила, что их конфликт с главным тренером римлян Лучано Спаллетти можно считать исчерпанным. Также она поделилась планами насчет ближайшего будущего многолетнего капитана «волков».

    Напомним, в сентябре минувшего года 35-летняя модель и актриса публично оскорбила 57-летнего специалиста в эфире итальянского телевидения.

    «Конфликт со Спаллетти? Он уже простил меня.

    Слышала много раз, что Тотти должен играть до 70 лет, но, пожалуй, настало время сказать хватит. Ему исполнилось 40, пора заканчивать.

    Поедет ли он играть за границу? Это решать только ему. Мы обсуждаем данный вопрос, но, полагаю, в конце концов мы останемся в Риме, потому что здесь нам все очень нравится», – сказала Блази.

    Источник: Football Italia

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    06.02.2017 14:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 февраля 2017, 17:56

      Только Итальянцы долговечные что ли))) Буффон Тотти ярые примеры))) вот где мужики!!! дальнейших успехов обоим)))

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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 февраля 2017, 16:40

      Тотти вот это игрок с большой буквы

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