Смородская заявила, что информация о ее приходе в «Балтику» является неправдой

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что информация СМИ, отправляющих ее на аналогичный пост в «Балтику», не соответствует действительности. Сегодня стало известно, что калининградцы ведут переговоры с бывшим главным тренером красно-зеленых Игорем Черевченко.

«Нет, это неправда. Есть ли почва для разговоров о моем возможном назначении президентом «Балтики»? Нет. Никакой почвы нет», – сказала Смородская.

Напомним, что Смородская занимала должность главы железнодорожников с 2010 по 2016 год.

«Балтика» после 24-х туров находится на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков.