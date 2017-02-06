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    Смородская заявила, что информация о ее приходе в «Балтику» является неправдой

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что информация СМИ, отправляющих ее на аналогичный пост в «Балтику», не соответствует действительности. Сегодня стало известно, что калининградцы ведут переговоры с бывшим главным тренером красно-зеленых Игорем Черевченко.

    «Нет, это неправда. Есть ли почва для разговоров о моем возможном назначении президентом «Балтики»? Нет. Никакой почвы нет», – сказала Смородская.

    Напомним, что Смородская занимала должность главы железнодорожников с 2010 по 2016 год.

    «Балтика» после 24-х туров находится на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 12:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 февраля 2017, 14:15

      Повезло "Балтике" несказанно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 февраля 2017, 13:07

      Мы давно не верим писюкам из СМИ.

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