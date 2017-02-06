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    «Балтика» ведет переговоры с Черевченко

    Экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить «Балтику». По информации пресс-атташе «моряков» Сергея Кандалова, в настоящее время стороны находятся в стадии переговоров. Ранее СМИ сообщили, что бывший президент железнодорожников Ольга Смородская может занять аналогичный пост в калининградском клубе.

    «На данный момент происходит совещание руководства клуба и области, в котором участвует Черевченко. Сейчас это вся конкретная информация», – сказал Кандалов.

    По информации источника, в случае удачного завершения переговоров с потенциальным крупным инвестором, «Балтику» ожидает смена руководства клуба.

    После 24-х туров ФНЛ «балтийцы» располагаются на предпоследнем месте в таблице, имея в своем активе 17 очков.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2017 12:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 февраля 2017, 15:11

      все будет хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 февраля 2017, 13:31

      Как вариант, кстати!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 6 февраля 2017, 13:01

      Черевченко-тренер толковый,свою часть работы сделает качественно,остальное-финансирование.Всё сойдется,будет результат...

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