«Балтика» ведет переговоры с Черевченко

Экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить «Балтику». По информации пресс-атташе «моряков» Сергея Кандалова, в настоящее время стороны находятся в стадии переговоров. Ранее СМИ сообщили, что бывший президент железнодорожников Ольга Смородская может занять аналогичный пост в калининградском клубе.

«На данный момент происходит совещание руководства клуба и области, в котором участвует Черевченко. Сейчас это вся конкретная информация», – сказал Кандалов.

По информации источника, в случае удачного завершения переговоров с потенциальным крупным инвестором, «Балтику» ожидает смена руководства клуба.

После 24-х туров ФНЛ «балтийцы» располагаются на предпоследнем месте в таблице, имея в своем активе 17 очков.