Пьянич: «Провели отличный матч против «Интера»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил важность победы своей команды в матче с «Интером». По словам футболиста, миланский клуб является потенциальным претендентом на скудетто.

«Это была победа над соперником, которому по силам бороться за скудетто. Поэтому эти три очка очень важны для нас в плане чемпионской гонки. «Ювентус» провел отличный матч против сильного оппонента», – сказал Пьянич после матча.

Матч 23-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Интер» закончился со счетом 1:0. «Ювентус» набрал 54 очка. «Интер» с 42 баллами располагается на шестой строчке.