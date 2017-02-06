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    Икарди может быть дисквалифицирован за удар мяча в сторону арбитра

    По итогам центрального матча 23-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Интер», который закончился со счетом 1:0, нападающий миланской команды Мауро Икарди может получить дисквалификацию. После финального свистка 23-летний футболист пнул мяч в сторону арбитра встречи Николы Риццоли, едва не угодив ему в голову. В случае, если судья отобразит данный инцидент в протоколе встречи, то на футболиста может быть наложена дисквалификация постфактум.

    Стоит отметить, что на протяжении всего матча игроки «Интера» возмущались действиями Риццоли, ссылаясь на два неназначенных пенальти в первом тайме, а также за удаление в добавленное время в спорном эпизоде Ивана Перишича.

    Источник: Football Italia

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    06.02.2017 06:44
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