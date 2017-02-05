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  • Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Дании

Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Дании

5 февраля 2017, 23:11
30

Контрольная встреча между петербургским «Зенитом» и датским «Оденсе» в испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре завершилась ничьей со счетом 1:1. В дебюте встречи точным ударом с дальней дистанции отметился защитник номинальных хозяев Доменико Кришито. Голом в составе датского клуба отметился Якуб Лаурсен.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу завершили первый круг чемпионата России на втором месте. Отставание от лидера чемпионской гонки «Спартака» составляет пять очков.

16-го февраля «Зенит» ожидает выезд в Брюссель на первый матч стадии 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

Товарищеский матч.

Зенит — Оденсе — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Кришито, 10; 1:1 — Лаурсен, 54.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Оденсе
Комментарии (30)
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Fju-2
1486325700
Кришито со своей половины поля со штрафного пульнул.
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Genchik92
1486326461
1/16 вроде же
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Амба Нагорск
1486328642
Зачем это показывают на матче?
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GeorgeXIII
1486329704
это их уровень
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Обер-КанцлерЪ
1486330888
Так-то Оденсе можно сравнить с московским Динамо - хоть и аутсайдер, но история у клуба богатая. Короче говоря, заголовок у новости жёлтый.
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ДСА
1486347141
Дзюба просто решил подзаработать на тотализаторе.
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АЛЕКС 58
1486351767
Один забитый мяч,защитником со своей половины поля.Кержаков хвалил атакующий футбол,который прививает Луческу. Я один его не увидел!?
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Garrincha58
1486362296
на колхозном испанском поле Pinar-Arena прошел товарняк между совхозом Зенит-Питер и фермой-Оденсе из Дании с комментариями от клоунов из Москвы и Питера(вот такой футбол если это можно назвать футболом вчера смотрели миллионы телезрителей и плевались)
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Ортапед
1486363103
не должно быть разницы между официальным и "товарняком". типа "щас мячик покатаем, а потом-то мы всех порвём"- да ну на.
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polt
1486365551
Игры у Зенита как не была, так и нет. 16-го от Андерлехта Получим.
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