Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Дании

Контрольная встреча между петербургским «Зенитом» и датским «Оденсе» в испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре завершилась ничьей со счетом 1:1. В дебюте встречи точным ударом с дальней дистанции отметился защитник номинальных хозяев Доменико Кришито. Голом в составе датского клуба отметился Якуб Лаурсен.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу завершили первый круг чемпионата России на втором месте. Отставание от лидера чемпионской гонки «Спартака» составляет пять очков.

16-го февраля «Зенит» ожидает выезд в Брюссель на первый матч стадии 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

Товарищеский матч.

Зенит — Оденсе — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Кришито, 10; 1:1 — Лаурсен, 54.