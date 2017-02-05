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    Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Дании

    Контрольная встреча между петербургским «Зенитом» и датским «Оденсе» в испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре завершилась ничьей со счетом 1:1. В дебюте встречи точным ударом с дальней дистанции отметился защитник номинальных хозяев Доменико Кришито. Голом в составе датского клуба отметился Якуб Лаурсен.

    Напомним, подопечные Мирчи Луческу завершили первый круг чемпионата России на втором месте. Отставание от лидера чемпионской гонки «Спартака» составляет пять очков.

    16-го февраля «Зенит» ожидает выезд в Брюссель на первый матч стадии 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

    Товарищеский матч.

    Зенит — Оденсе — 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Кришито, 10; 1:1 — Лаурсен, 54.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 23:11
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 6 февраля 2017, 17:58

      Луческу не наш тренер... наша тема - Боуш или ему подобные...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 6 февраля 2017, 16:17

      газовый проект показал свою истинную силу без людей с флажками и карточками!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 6 февраля 2017, 14:00

      Как же так？

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4842

      neveldomha 6 февраля 2017, 10:35

      Играли по товарищески, то есть не интересно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 февраля 2017, 10:19

      Игры у Зенита как не была, так и нет. 16-го от Андерлехта Получим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 6 февраля 2017, 09:38

      не должно быть разницы между официальным и "товарняком". типа "щас мячик покатаем, а потом-то мы всех порвём"- да ну на.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 февраля 2017, 09:24

      на колхозном испанском поле Pinar-Arena прошел товарняк между совхозом Зенит-Питер и фермой-Оденсе из Дании с комментариями от клоунов из Москвы и Питера(вот такой футбол если это можно назвать футболом вчера смотрели миллионы телезрителей и плевались)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 06:29

      Один забитый мяч,защитником со своей половины поля.Кержаков хвалил атакующий футбол,который прививает Луческу. Я один его не увидел!?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 14:21

      Керж сейчас все что угодно скажет лишь бы еще на годик продлили его протирание штанов на лавке

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Garrincha58 6 февраля 2017, 14:46

      Он наверное в депутаты метит! Даёт оценку стадиону,с Аллой снимается.Каждый день новое интервью.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 15:16

      понятное дело муж дочки депутата надо соответствовать

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Garrincha58 6 февраля 2017, 15:23

      Интервью о развеивании мифово глупых и тупых,это подтверждает!

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 февраля 2017, 05:12

      Дзюба просто решил подзаработать на тотализаторе.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 февраля 2017, 03:47

      Как-то не очень всё у Зенита. Оптимизьму пока не внушает. Правда, одно дело сборы, другое - когда всё официально

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