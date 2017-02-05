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    Жезус стал пятым игроком в истории «Манчестер Сити», забивавшим в двух стартовых матчах чемпионата

    Дубль нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса в ворота «Суонси» в рамках встречи 24-го тура английской Премьер-лиги (1:1) позволил бразильцу стать пятым футболистом клуба, который отмечался забитым мячом в двух стартовых играх национального первенства. Ранее к числу этих футболистов присоединились Джованни, Робиньо, Эммануэль Адебайор и Кевин Де Брюйне.

    Свой дебютный гол Жезус отправил в ворота «Вест Хэма» в игре 23-тура чемпионата.

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    Источник: Opta

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    05.02.2017 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 февраля 2017, 19:39

      а где же- он слишком дорог,ему нужно время для адаптации,по молодости надо в аренду.....................................

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