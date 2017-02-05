Жезус стал пятым игроком в истории «Манчестер Сити», забивавшим в двух стартовых матчах чемпионата

Дубль нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса в ворота «Суонси» в рамках встречи 24-го тура английской Премьер-лиги (1:1) позволил бразильцу стать пятым футболистом клуба, который отмечался забитым мячом в двух стартовых играх национального первенства. Ранее к числу этих футболистов присоединились Джованни, Робиньо, Эммануэль Адебайор и Кевин Де Брюйне.

Свой дебютный гол Жезус отправил в ворота «Вест Хэма» в игре 23-тура чемпионата.

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