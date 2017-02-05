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    Пароло – первый игрок Серии А с 2012 года, трижды забивший головой в одном матче

    Полузащитник «Лацио» Марко Пароло оформил покер в матче против «Пескары». Встреча закончилась гостевой победой римского клуба со счетом 6:2. Три из четырех своих мячей Марко Пароло забил головой.

    Пароло стал первым игроком с 2012 года, которому удалось подобное достижение. Тогда в марте 2012 года столько же забил Хоакин Ларривей, отличившийся в игре с «Наполи». Всего на счету Пароло пять забитых мячей в 22-х матчах этого сезона. Отметился полузащитник «Лацио» и одной голевой передачей.

    Игрок оформил первый покер в Серии А. Стоимость Пароло составляет 7 миллионов евро. Он выступает в «Лацио» с 2014 года, перебравшись в команду из «Пескары» за 4,5 миллиона евро.

    Источник: Бобсоккер

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    05.02.2017 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 7 февраля 2017, 09:25

      молодец, что тут скажешь)

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 5 февраля 2017, 19:26

      круто

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