АПЛ. Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Суонси»

В поединке 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» вырвал победу у «Суонси Сити» – 2:1. Дубль в составе «горожан» оформил 19-летний нападающий Габриэль Жезус, для которого эта встреча стала лишь третьей за английскую команду.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы набрала 49 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. Гости остались на 17-й позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Манчестер Сити – Суонси – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жезус, 11; 1:1 – Сигурдссон, 81; 2:1 – Жезус, 90.

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