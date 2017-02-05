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    АПЛ. Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Суонси»

    В поединке 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» вырвал победу у «Суонси Сити» – 2:1. Дубль в составе «горожан» оформил 19-летний нападающий Габриэль Жезус, для которого эта встреча стала лишь третьей за английскую команду.

    Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы набрала 49 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. Гости остались на 17-й позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Манчестер Сити – Суонси – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 11; 1:1 – Сигурдссон, 81; 2:1 – Жезус, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 18:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 февраля 2017, 18:47

      Судейка-то валил с удовольствием.МанСити с победой!

      -1
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      Рейтинг: +20

      Mifan021 5 февраля 2017, 18:30

      Хорош парень!!!

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