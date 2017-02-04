Панюков: «Возвращение в Россию? Я хочу играть»

Нападающий Андрей Панюков, расторгший контракт с «Брагой», рассказал про свои дальнейший планы. Напомним, ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в РФПЛ.

– Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же «Браге» сменилось руководство, и там свои проблемы.

– Какие есть варианты?

– Жду решения вопроса. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть.

В нынешнем сезоне Примейры Панюков принял участие в шести встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями.