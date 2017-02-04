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    Панюков: «Возвращение в Россию? Я хочу играть»

    Нападающий Андрей Панюков, расторгший контракт с «Брагой», рассказал про свои дальнейший планы. Напомним, ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в РФПЛ.

    – Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же «Браге» сменилось руководство, и там свои проблемы.

    – Какие есть варианты?

    – Жду решения вопроса. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть.

    В нынешнем сезоне Примейры Панюков принял участие в шести встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 19:20
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