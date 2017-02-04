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    Прядкин: «Мы не против переноса матчей в помещение, но по манежу «Урала» очень много вопросов у клубов РФПЛ»

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин высказал позицию лиги относительно переноса матчей чемпионата России в закрытые помещения. Вчера, 3 февраля, президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о намерении обратиться с просьбой по поводу переноса в манеж встречи 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» (28 февраля) и поединка 18-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» (5 марта).

    «Я не против манежей, а, наоборот, за. Виталий Леонтьевич Мутко неоднократно заявлял – и мы его поддерживаем – что если манежи очень хорошего качества и позволяют проводить игры уровня Премьер-лиги, мы только за. Что касается манежа «Урал», очень здорово, что он есть, его можно использовать и как тренировочную арену. Вы знаете, что мы его использовали для официальных игр, но, к сожалению, возникает очень много вопросов по нему от клубов РФПЛ.

    Во-первых, у нас пока нет обращения. Во-вторых, Григорий Викторович Иванов знает и позицию лиги, и позицию клубов. Более того, вы знаете, что у них неплохой стадиончик, они много раз говорили в прошлом сезоне о переносах в манеж, но играли на новом, и как ни странно, стадион был подготовлен, и был одним из лучших в холодное время года. Так что будем смотреть уже по факту, но, еще раз скажу, хотелось бы, чтобы манежи соответствовали уровню Премьер-лиги. Вы знаете, сейчас «Томь» договорилась перенести матч с «Ростовом» (3 марта) на его поле. По остальным вопросов пока нет», – сказал Прядкин.

    После 17-ти туров «шмели» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице (зона переходных матчей), набрав 14 очков.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 15:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:35

      сначала необходимо манежи нормальные построить, а уж потом играть в них

      0
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      Рейтинг: +264

      dimid 4 февраля 2017, 16:32

      это не дело, футбол не для манежа

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 4 февраля 2017, 15:33

      у урала новый и современный манеж,просто клубы не привыкли играть в помещении

      4
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 4 февраля 2017, 15:30

      организовывать игры, поближе к Уралу где поля пригодны для проведения матчей РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 4 февраля 2017, 15:21

      Не нормально играть в Премьер-лиге в манеже.

      0
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