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    Геркус: «Надеюсь, Колкер присоединится к «Локомотиву»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что железнодорожники близки к завершению перехода защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера. Ранее сообщалось, что 25-летний игрок может быть арендован красно-зелеными до лета с правом последующего выкупа.

    «Мы все еще работаем по переходу Стивена Колкера. Договор с «Куинз Парк Рейнджерс» согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения.

    Вчера в Лондоне мы встретились с игроком, встреча прошла очень позитивно. Стивен – замечательный парень, большой профессионал, амбициозный спортсмен. Задавал много вопросов о нашем клубе и чемпионате, о Москве. Надеемся, что он присоединится к нашей команде. Требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности», – сказал Геркус.

    В текущем сезоне Колкер принял участие в 12-ти встречах, записав в свой актив два гола.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2017, 15:16

      интересное приобретение, но пока большие сомнения на его счет

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