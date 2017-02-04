Мозес назвал Ивановича легендой «Челси» и одним из лучших правых защитников мира

Хавбек «Челси» Виктор Мозес подчеркнул, что экс-защитник синих Бранислав Иванович, перешедший в январе в «Зенит», является легендой для лондонского клуба.

«Он был превосходен, считаю его одним из лучших правых защитников в мире. Его выступления за «Челси» я могу назвать изумительными. Иванович – легенда нашего клуба.

Нужно проявлять уважение к его заслугам, мы желаем ему всего наилучшего в «Зените». Уверен, Бранислав навсегда сохранит «Челси» в своем сердце», – сказал Мозес.

Напомним, серб подписал с сине-бело-голубыми соглашение по схеме «2,5+1». В текущем сезоне в составе «пенсионеров» 32-летний футболист принял участие в 16-ти поединках, отметившись одним голом и один раз ассистировав партнеру.