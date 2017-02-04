Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мозес назвал Ивановича легендой «Челси» и одним из лучших правых защитников мира

    Хавбек «Челси» Виктор Мозес подчеркнул, что экс-защитник синих Бранислав Иванович, перешедший в январе в «Зенит», является легендой для лондонского клуба.

    «Он был превосходен, считаю его одним из лучших правых защитников в мире. Его выступления за «Челси» я могу назвать изумительными. Иванович – легенда нашего клуба.

    Нужно проявлять уважение к его заслугам, мы желаем ему всего наилучшего в «Зените». Уверен, Бранислав навсегда сохранит «Челси» в своем сердце», – сказал Мозес.

    Напомним, серб подписал с сине-бело-голубыми соглашение по схеме «2,5+1». В текущем сезоне в составе «пенсионеров» 32-летний футболист принял участие в 16-ти поединках, отметившись одним голом и один раз ассистировав партнеру.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2017 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      vinnik1209 4 февраля 2017, 17:59

      поддерживаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 февраля 2017, 17:33

      Так и есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 4 февраля 2017, 16:57

      Полностью согласен!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11