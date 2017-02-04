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Конфликт с руководством вынудил двух воспитанников «Рубина» покинуть клуб

4 февраля 2017, 12:29
13

Защитник молодежки «Рубина» Александр Кузнецов и его партнер по команде хавбек Андрей Миронов были вынуждены прекратить сотрудничество с клубом по причине конфликта с руководством казанцев, посчитавшим, что футболисты предъявляют требования по зарплате, не соответствующие их уровню. Отметим, что оба игрока ранее привлекались главным тренером «Рубина» Хави Грасией к тренировкам с основным составом.

20-летний Миронов и 19-летний Кузнецов при этом утверждают, что решение покинуть клуб не связано с финансовой составляющей.

«Про какие-то завышенные финансовые требования речи и быть не может. Зачем нас выставлять плохими, но при этом прикрываться одуванчиками? Условия, которые предложили мы, раз в 10-15 меньше, чем у самого низкооплачиваемого игрока основной команды.

Не хочется конфликтовать, потому что это родной для меня клуб. Я хочу, чтобы болельщики знали правду о нас – мы уходим вовсе не из-за денег. Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор.

И дело тут вовсе не в деньгах. Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в «Рубине» дальше не видели никакого развития. «Рубина-2» больше нет, а «Нефтехимик» по каким-то причинам не был в нас заинтересован – это уже взрослый футбол и уровень выше, чем в дубле, возможность расти.

Поэтому мы посчитали, что нет смысла оставаться в «Рубине». Тухнуть в молодежной команде в 20 лет никому не хочется», – сказал Миронов.

«Я честно оцениваю свои возможности и могу сказать, что да, я еще не совсем готов к основной команде, мне нужно еще окрепнуть. И поэтому мы приняли решение, что сейчас для нас главное – это развитие.

Мы уходим из «Рубина» для дальнейшего роста, а не потому что нас не устроили деньги и условия клуба. Мы решили пойти по другому пути, будем сами себе искать команду, где, в первую очередь, мы будем играть, а не просто получать деньги», – отметил Кузнецов.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Рубин Рубин (мол) Миронов Андрей Кузнецов Александр
Комментарии (13)
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la verdad
1486201001
Правду не узнает никто...
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УхоГорлоНос
1486201853
Рубин готов Миранчука подписать за 3 млн евро и платить ему за не меньше 1 млн в год, а для своих воспитанников жалко
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тётя ASYA
1486203529
с приходом грасии пришло много инос%ранцев . свои остались никому ненужны !
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life85
1486203976
Чужую молодёжь скупают , а свою растить не хотят. Странно как-то ...
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Gullit 76
1486204968
И куда бежит Миранчук?В Рубине тоже ничего не понятно.
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