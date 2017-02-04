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    Конфликт с руководством вынудил двух воспитанников «Рубина» покинуть клуб

    Защитник молодежки «Рубина» Александр Кузнецов и его партнер по команде хавбек Андрей Миронов были вынуждены прекратить сотрудничество с клубом по причине конфликта с руководством казанцев, посчитавшим, что футболисты предъявляют требования по зарплате, не соответствующие их уровню. Отметим, что оба игрока ранее привлекались главным тренером «Рубина» Хави Грасией к тренировкам с основным составом.

    20-летний Миронов и 19-летний Кузнецов при этом утверждают, что решение покинуть клуб не связано с финансовой составляющей.

    «Про какие-то завышенные финансовые требования речи и быть не может. Зачем нас выставлять плохими, но при этом прикрываться одуванчиками? Условия, которые предложили мы, раз в 10-15 меньше, чем у самого низкооплачиваемого игрока основной команды.

    Не хочется конфликтовать, потому что это родной для меня клуб. Я хочу, чтобы болельщики знали правду о нас – мы уходим вовсе не из-за денег. Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор.

    И дело тут вовсе не в деньгах. Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в «Рубине» дальше не видели никакого развития. «Рубина-2» больше нет, а «Нефтехимик» по каким-то причинам не был в нас заинтересован – это уже взрослый футбол и уровень выше, чем в дубле, возможность расти.

    Поэтому мы посчитали, что нет смысла оставаться в «Рубине». Тухнуть в молодежной команде в 20 лет никому не хочется», – сказал Миронов.

    «Я честно оцениваю свои возможности и могу сказать, что да, я еще не совсем готов к основной команде, мне нужно еще окрепнуть. И поэтому мы приняли решение, что сейчас для нас главное – это развитие.

    Мы уходим из «Рубина» для дальнейшего роста, а не потому что нас не устроили деньги и условия клуба. Мы решили пойти по другому пути, будем сами себе искать команду, где, в первую очередь, мы будем играть, а не просто получать деньги», – отметил Кузнецов.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    04.02.2017 12:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 13:42

      И куда бежит Миранчук?В Рубине тоже ничего не понятно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Gullit 76 4 февраля 2017, 16:16

      за то там для агента есть бабло...

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 4 февраля 2017, 13:26

      Чужую молодёжь скупают , а свою растить не хотят. Странно как-то ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > life85 4 февраля 2017, 16:08

      а на чем наврятся - вот главноая причина - купил хоть шило в мешке что то имеешь пронцентники - все прогнило все знают = не совести не стыда - круговая порука

      0
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 4 февраля 2017, 13:18

      с приходом грасии пришло много инос%ранцев . свои остались никому ненужны !

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      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > тётя ASYA 4 февраля 2017, 14:35

      ...во всех командах Татарстана,в футболе,баскетболе играют одни негры и всё равно проигрывают( возьмите УНИКС) Зачем платить инос%ранцам??? Поставьте нашу молодёжь,пусть тренируются и играют и зарплату достойную достойным платить во время.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > тётя ASYA 4 февраля 2017, 16:10

      он ничего не потеряет заработает - кое что чиновники поимеют а футбол как был в низу так и останется

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 4 февраля 2017, 12:50

      Рубин готов Миранчука подписать за 3 млн евро и платить ему за не меньше 1 млн в год, а для своих воспитанников жалко

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > УхоГорлоНос 4 февраля 2017, 13:00

      каких 3? 5 для Локо... 3 агенту+самому миранчуку сколько то... в сумме в районе 18 выходит

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > RedGreenHooligan 4 февраля 2017, 18:41

      Глупости не пиши, для Рубина был самым дорогим Карлос Эдуардо и тот 20ку стоил. Не думаю,что они еще раз решатся отдать такие деньги за 1 игрока

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > УхоГорлоНос 4 февраля 2017, 18:44

      пфф они отдадут из этих 18 только 5! внимательнее прочитать ни как? а остальное уйдет агенту и самому игроку+ на его содержание... из-за чего весь сыр бор то... рубин агенту предлагает больше денег за подписание игрока, чем локо поэтому агент и забивает мозги миранчуку переходом... а за карлоса эдуадро отдали в общей сложности около 30-35млн если посчитать все арсходы

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 февраля 2017, 12:36

      Правду не узнает никто...

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