Конфликт с руководством вынудил двух воспитанников «Рубина» покинуть клуб

Защитник молодежки «Рубина» Александр Кузнецов и его партнер по команде хавбек Андрей Миронов были вынуждены прекратить сотрудничество с клубом по причине конфликта с руководством казанцев, посчитавшим, что футболисты предъявляют требования по зарплате, не соответствующие их уровню. Отметим, что оба игрока ранее привлекались главным тренером «Рубина» Хави Грасией к тренировкам с основным составом.

20-летний Миронов и 19-летний Кузнецов при этом утверждают, что решение покинуть клуб не связано с финансовой составляющей.

«Про какие-то завышенные финансовые требования речи и быть не может. Зачем нас выставлять плохими, но при этом прикрываться одуванчиками? Условия, которые предложили мы, раз в 10-15 меньше, чем у самого низкооплачиваемого игрока основной команды.

Не хочется конфликтовать, потому что это родной для меня клуб. Я хочу, чтобы болельщики знали правду о нас – мы уходим вовсе не из-за денег. Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор.

И дело тут вовсе не в деньгах. Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в «Рубине» дальше не видели никакого развития. «Рубина-2» больше нет, а «Нефтехимик» по каким-то причинам не был в нас заинтересован – это уже взрослый футбол и уровень выше, чем в дубле, возможность расти.

Поэтому мы посчитали, что нет смысла оставаться в «Рубине». Тухнуть в молодежной команде в 20 лет никому не хочется», – сказал Миронов.

«Я честно оцениваю свои возможности и могу сказать, что да, я еще не совсем готов к основной команде, мне нужно еще окрепнуть. И поэтому мы приняли решение, что сейчас для нас главное – это развитие.

Мы уходим из «Рубина» для дальнейшего роста, а не потому что нас не устроили деньги и условия клуба. Мы решили пойти по другому пути, будем сами себе искать команду, где, в первую очередь, мы будем играть, а не просто получать деньги», – отметил Кузнецов.