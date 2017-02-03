«Урал» продлил контракт с Емельяновым, который вызывался в сборную России

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов продлил контракт с екатеринбургским клубом. Об этом сообщил президент «шмелей» Григорий Иванов.

«Контракт Ромы Емельянова мы продлили», – сказал Иванов.

При этом не сообщается, на какой срок рассчитано новое соглашение. Предыдущий контракт истекал грядущим летом.

В нынешнем сезоне Емельянов провел за «Урал» в РФПЛ 13 матчей, в которых забил один гол. Отметим, что 24-летний полузащитник этим летом вызывался под знамена сборной России, однако дебютировать за национальную команду так и не сумел.