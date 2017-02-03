Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Урал» продлил контракт с Емельяновым, который вызывался в сборную России

    Полузащитник «Урала» Роман Емельянов продлил контракт с екатеринбургским клубом. Об этом сообщил президент «шмелей» Григорий Иванов.

    «Контракт Ромы Емельянова мы продлили», – сказал Иванов.

    При этом не сообщается, на какой срок рассчитано новое соглашение. Предыдущий контракт истекал грядущим летом.

    В нынешнем сезоне Емельянов провел за «Урал» в РФПЛ 13 матчей, в которых забил один гол. Отметим, что 24-летний полузащитник этим летом вызывался под знамена сборной России, однако дебютировать за национальную команду так и не сумел.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2017 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 4 февраля 2017, 01:12

      Удивительно что более богатые клубы РФПЛ не обращают на него внимание. По игре он один из лучших опорников в РФПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 февраля 2017, 00:05

      ну заголовок как будто месси подписали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11