Диего Коста договорился об условиях контракта с клубом из Китая

Нападающий «Челси» Диего Коста может покинуть лондонский клуб. Как утверждает Cadena Ser, 28-летний форвард уже достиг соглашения о переходе в команду из Китая в летнее трансферное окно.

Сообщается, что заработная плата испанца в клубе из Поднебесной будет составлять 30 миллионов евро в год. Переход мог состояться еще зимой, но руководство синих отказалось отпускать футболиста за 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста провел 21 матч, забив 15 голов и сделав пять результативных передач.