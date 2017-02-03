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    Диего Коста договорился об условиях контракта с клубом из Китая

    Нападающий «Челси» Диего Коста может покинуть лондонский клуб. Как утверждает Cadena Ser, 28-летний форвард уже достиг соглашения о переходе в команду из Китая в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что заработная плата испанца в клубе из Поднебесной будет составлять 30 миллионов евро в год. Переход мог состояться еще зимой, но руководство синих отказалось отпускать футболиста за 85 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста провел 21 матч, забив 15 голов и сделав пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 12:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +32

      oreshko 3 февраля 2017, 19:02

      Вот молодец! Давно уже пора). Для всех сторон и на все четыре стороны.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 февраля 2017, 18:58

      источник ненадежный)

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 3 февраля 2017, 14:06

      я его терпеть не могу ну статистика у него отпад базара нет)))

      -1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 3 февраля 2017, 13:01

      год побегает там , срубит бабло , получит люлей от какого - нибудь монаха и свалит обратно

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 3 февраля 2017, 12:45

      посмотрим как все будет

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 3 февраля 2017, 12:35

      отказались за 85, летом за 50 уйдет

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 февраля 2017, 12:28

      Всё-таки дыма не бывает без огня. 100 лямов за него срубать и отпускать. И всем будет счастье.

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