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  • Диего Коста договорился об условиях контракта с клубом из Китая

Диего Коста договорился об условиях контракта с клубом из Китая

3 февраля 2017, 12:10
7

Нападающий «Челси» Диего Коста может покинуть лондонский клуб. Как утверждает Cadena Ser, 28-летний форвард уже достиг соглашения о переходе в команду из Китая в летнее трансферное окно.

Сообщается, что заработная плата испанца в клубе из Поднебесной будет составлять 30 миллионов евро в год. Переход мог состояться еще зимой, но руководство синих отказалось отпускать футболиста за 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Коста провел 21 матч, забив 15 голов и сделав пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Коста Диего
Комментарии (7)
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Томь вперёд
1486114126
Всё-таки дыма не бывает без огня. 100 лямов за него срубать и отпускать. И всем будет счастье.
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dolf666
1486114538
отказались за 85, летом за 50 уйдет
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тигрик
1486115128
посмотрим как все будет
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тётя ASYA
1486116091
год побегает там , срубит бабло , получит люлей от какого - нибудь монаха и свалит обратно
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h3LL1k
1486119963
я его терпеть не могу ну статистика у него отпад базара нет)))
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Berikosha
1486137487
источник ненадежный)
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oreshko
1486137723
Вот молодец! Давно уже пора). Для всех сторон и на все четыре стороны.
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