«Манчестер Юнайтед» летом потратит 130 миллионов на покупку Гризманна и Линделофа

В ближайшее летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует потратить 130 миллионов фунтов стерлингов на приобретение форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Бенфики» Виктора Линделофа. Ранее сообщалось о том, что английский клуб уже согласовал личный контракт с Гризманном.

Что касается 22-летнего шведского защитника, то в январе «МЮ» вел переговоры о его трансфере с «Бенфикой», но они не привели к покупке из-за разногласий между португальской стороной и «Вестеросом», первым клубом Линделофа, относительно компенсации. В итоге опция выкупа защитника увеличилась с 40 до 50 миллионов евро.