Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» летом потратит 130 миллионов на покупку Гризманна и Линделофа

«Манчестер Юнайтед» летом потратит 130 миллионов на покупку Гризманна и Линделофа

3 февраля 2017, 07:11
2

В ближайшее летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует потратить 130 миллионов фунтов стерлингов на приобретение форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Бенфики» Виктора Линделофа. Ранее сообщалось о том, что английский клуб уже согласовал личный контракт с Гризманном.

Что касается 22-летнего шведского защитника, то в январе «МЮ» вел переговоры о его трансфере с «Бенфикой», но они не привели к покупке из-за разногласий между португальской стороной и «Вестеросом», первым клубом Линделофа, относительно компенсации. В итоге опция выкупа защитника увеличилась с 40 до 50 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Манчестер Юнайтед Атлетико Бенфика Гризманн Антуан Линделеф Виктор
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
forward163
1486096399
что то в переход особо не верится, Гризман уже второй сезон все переходит..
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1486100407
Опять двадцать пять, опять за рыбу деньги! Зачем им Гризманн? Они же за бешенные деньги, год назад купили Марсиаля, для чего не понятно! Теперь своей зведной футбольной попой, полирует скамеку в юнайтед. Зачем им Гризманн еще? Он как и Ди Мария, Англию не потянет, слишком слащавый, а в Англии, любят суровую борьбу.
Ответить
Главные новости
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
11
Определен лучший футболист России
12:49
2
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
3
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Все новости
Все новости
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
13:43
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
Вчера, 14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
Вчера, 13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Вчера, 08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+