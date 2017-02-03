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    «Манчестер Юнайтед» летом потратит 130 миллионов на покупку Гризманна и Линделофа

    В ближайшее летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует потратить 130 миллионов фунтов стерлингов на приобретение форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Бенфики» Виктора Линделофа. Ранее сообщалось о том, что английский клуб уже согласовал личный контракт с Гризманном.

    Что касается 22-летнего шведского защитника, то в январе «МЮ» вел переговоры о его трансфере с «Бенфикой», но они не привели к покупке из-за разногласий между португальской стороной и «Вестеросом», первым клубом Линделофа, относительно компенсации. В итоге опция выкупа защитника увеличилась с 40 до 50 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    03.02.2017 07:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 февраля 2017, 08:40

      Опять двадцать пять, опять за рыбу деньги! Зачем им Гризманн? Они же за бешенные деньги, год назад купили Марсиаля, для чего не понятно! Теперь своей зведной футбольной попой, полирует скамеку в юнайтед. Зачем им Гризманн еще? Он как и Ди Мария, Англию не потянет, слишком слащавый, а в Англии, любят суровую борьбу.

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      Рейтинг: +24

      forward163 3 февраля 2017, 07:33

      что то в переход особо не верится, Гризман уже второй сезон все переходит..

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