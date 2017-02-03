«Манчестер Юнайтед» летом потратит 130 миллионов на покупку Гризманна и Линделофа

Опять двадцать пять, опять за рыбу деньги! Зачем им Гризманн? Они же за бешенные деньги, год назад купили Марсиаля, для чего не понятно! Теперь своей зведной футбольной попой, полирует скамеку в юнайтед. Зачем им Гризманн еще? Он как и Ди Мария, Англию не потянет, слишком слащавый, а в Англии, любят суровую борьбу.
В ближайшее летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует потратить 130 миллионов фунтов стерлингов на приобретение форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Бенфики» Виктора Линделофа. Ранее сообщалось о том, что английский клуб уже согласовал личный контракт с Гризманном.
Что касается 22-летнего шведского защитника, то в январе «МЮ» вел переговоры о его трансфере с «Бенфикой», но они не привели к покупке из-за разногласий между португальской стороной и «Вестеросом», первым клубом Линделофа, относительно компенсации. В итоге опция выкупа защитника увеличилась с 40 до 50 миллионов евро.