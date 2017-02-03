Семак: «Строю игру, отталкиваясь от конкретного подбора исполнителей»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о принципах построения игры в новой команде.

«Я не руководствуюсь абстрактными взглядами на футбол, не витаю в облаках – отталкиваюсь от конкретного подбора исполнителей, которым располагаю. Моя задача – выявить их лучшие качества и, исходя из этого, строить игру команды.

Кто из прежних учителей поздравил с назначением? Все, абсолютно все! И Луческу, и Спаллетти, и Виллаш-Боаш, и Слуцкий, и Капелло… С Гончаренко не одну беседу имели.

Тренер Семак – либерал или диктатор? Пусть называют кем угодно – не вижу проблемы. Руководствуюсь тем, что нужно команде. Если нет проблем с дисциплиной, зачем быть тираном? Если присутствуют расхлябанность, неуважение, значит, тренер должен быть жестким, диктатором», – сказал Семак.

Известно, что предстоящим летом Семак планирует пройти стажировку в «Манчестер Сити».