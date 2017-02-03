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    Семак: «Строю игру, отталкиваясь от конкретного подбора исполнителей»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о принципах построения игры в новой команде.

    «Я не руководствуюсь абстрактными взглядами на футбол, не витаю в облаках – отталкиваюсь от конкретного подбора исполнителей, которым располагаю. Моя задача – выявить их лучшие качества и, исходя из этого, строить игру команды.

    Кто из прежних учителей поздравил с назначением? Все, абсолютно все! И Луческу, и Спаллетти, и Виллаш-Боаш, и Слуцкий, и Капелло… С Гончаренко не одну беседу имели.

    Тренер Семак – либерал или диктатор? Пусть называют кем угодно – не вижу проблемы. Руководствуюсь тем, что нужно команде. Если нет проблем с дисциплиной, зачем быть тираном? Если присутствуют расхлябанность, неуважение, значит, тренер должен быть жестким, диктатором», – сказал Семак.

    Известно, что предстоящим летом Семак планирует пройти стажировку в «Манчестер Сити».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2017 06:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 4 февраля 2017, 00:19

      Желаю успехов Богданычу в тренерском деле!

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 3 февраля 2017, 09:21

      Зачем Манчестер Сити, когда есть Бекиевич:((((( Виллаш-Боаш разве топ тренер?

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 февраля 2017, 08:03

      Нормальный подход...

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 3 февраля 2017, 06:59

      Респект и уважение Сергею!!

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