Кубок африканских наций. Камерун одолел Гану и в финале турнира сыграет с Египтом

Во втором полуфинале Кубка африканских наций сборная Камеруна со счетом 2:0 победила команду Ганы и оформила выход в финал турнира, где подопечных Уго Брооса ждет сборная Египта, которая накануне в серии пенальти взяла верх над Буркина-Фасо.

Финальная встреча намечена на 5 февраля и начнется в 22:00 по московскому времени, матч за третье место состоится днем ранее.

Кубок африканских наций. 1/2 финала

Камерун — Гана — 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нгаду-Ганджуй, 72; 2:0 – Бассого, 90+3.

Календарь Кубка африканских наций

Результаты Кубка африканских наций