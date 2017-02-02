Кубок африканских наций. Камерун одолел Гану и в финале турнира сыграет с Египтом

Во втором полуфинале Кубка африканских наций сборная Камеруна со счетом 2:0 победила команду Ганы и оформила выход в финал турнира, где подопечных Уго Брооса ждет сборная Египта, которая накануне в серии пенальти взяла верх над Буркина-Фасо.
Финальная встреча намечена на 5 февраля и начнется в 22:00 по московскому времени, матч за третье место состоится днем ранее.
Кубок африканских наций. 1/2 финала
Голы: 1:0 – Нгаду-Ганджуй, 72; 2:0 – Бассого, 90+3.
Календарь Кубка африканских наций
Источник: Бомбардир.ру