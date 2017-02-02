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Судьи
Главный судья:
Бакари Гассама (Банжул)
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Камерун - Гана

02.02.2017, Четверг, 22:00 мск Франсвилль, стадион Стад де Франсвилль Кубок африканских наций, 1/2 финала Камерун - Гана
Обзор матча
Кубок Африканских Наций 2008
1/2 финала
7 февраля, четверг 20:00 Гана 0:1 Камерун
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    Рейтинг: +103

    DonBombardir 3 февраля 2017, 01:54

    Красавцы!

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