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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Гана
Камерун - Гана: обзор матча 02 февраля 2017
Камерун
02.02.2017, четверг, 22:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Гана
72'
М. Нгаду-Нгаджуй
90+3'
К. Бассогог
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Камерун - Гана
ГОЛ! 2:0!
К. Бассогог
Пас отдал
В. Абубакар
90'
+3
86'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Т. Парти
Желтая карточка
Б. Муканджо
82'
Замена
Ж. Манджек
️️️️
А. Джум
77'
75'
Замена
А. Гьян
️️️️
А. Аква
Замена
В. Абубакар
️️️️
Р. Тамбе
73'
ГОЛ! 1:0!
М. Нгаду-Нгаджуй
72'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
17
Арно Джум
ЦП
9
Жак Зуа
АП
8
Бенджамин Муканджо
АП
15
Себастьен Сиани
ПП
11
Кристиан Бассогог
ПП
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Гана
1
Брима Разак
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
11
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Томас Парти
АП
6
Африйе Аква
ПП
9
Жордан Айю
ЦФ
Камерун
23
Жоржес Бокве
ВР
16
Жюль Года
ВР
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
19
Эдвин Гийма
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
4-3-2-1
1
Ондоа
6
Ойонго
19
Фай
4
Тейку
5
Нгаду-Нгаджуй
15
Сиани
17
Джум
11
Бассогог
8
Муканджо
9
Зуа
18
Тамбе
3-2-3-2
1
Разак
23
Аффул
21
Бойе
18
Амарти
6
Аква
11
Вакасо
10
Айю
5
Парти
22
Ашампонг
9
Айю
7
Атсу
17
Джум
14
Манджек
14
Манджек
17
Джум
18
Тамбе
10
Абубакар
10
Абубакар
18
Тамбе
5
Парти
8
Агьеманг-Баду
8
Агьеманг-Баду
5
Парти
6
Аква
3
Гьян
3
Гьян
6
Аква
Остались в запасе
Камерун
Гана
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Жюль Года
ВР
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
1
Ричард Офори Антви
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Остались в запасе
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Жюль Года
ВР
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
1
Ричард Офори Антви
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Камерун - Гана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Стад де Франсвилль
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