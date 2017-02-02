Пеллегрини верит, что «Манчестер Сити» может догнать «Челси»

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини признался, что продолжает следить за выступлением «Манчестер Сити» – своим бывшим клубом.

«Прежде всего, скажу, что Премьер-лига продолжает оставаться сильнейшим первенством во всем мире – посмотрите, сколько команд ежегодно могут биться за главный титул, в каждом матче способен победить любой соперник.

А мое сердце, само собой, по-прежнему с «Манчестер Сити», ведь я провел здесь три замечательных года, мы выиграли чемпионат и дважды завоевывали Кубок лиги. Надеюсь, что «Манчестер Сити» добьется успеха и в этом сезоне.

Однозначно верю в это. Впереди еще долгий путь, много очков можно и набрать, и потерять. Думаю, все будут допускать осечки. «Сити» – прекрасная команда и она может еще нагнать лидера», – сказал Пеллегрини.

После 23 матчей «Манчестер Сити» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 10 очков.