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    Уткин сравнил контракт Фарфана с «Локомотивом» с «алкоголиком на диете»

    Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал переход в «Локомотив» Джефферсона Фарфана. Напомним, перуанский футболист подписал контракт с железнодорожниками по схеме «0,5+1».

    «Предложили контракт как алкоголику-диетологу. Посмотреть, что он сможет сделать за полгода, а потом если что, то продлят на год. Про Колкера мне нечего сказать. Помню его по выступлениям за сборную Великобритании на Олимпиаде», – сказал Уткин.

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер перейдет в «Локомотив» на правах аренды.

    Источник: Спорт FM

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    01.02.2017 18:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +31

      NighteMare 2 февраля 2017, 00:45

      Понятное дело будут смотреть как заиграет, но уткин как обычно какой то бред добавляет

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 1 февраля 2017, 23:04

      Все правильно сделали-если футболист весной проявит себя в полной мере,то тогда и продление контракта станет чистой формальностью !
      А вот диетой автору пора всерьез заняться!

      -1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 1 февраля 2017, 21:45

      Что ты знаешь о диете, Василий!))))

      0
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 1 февраля 2017, 21:19

      Он всегда был острым и колким на язык,хотя многим импонирует его манера самовыражения,интеллектуальный юмор(если его можно таковым считать).По сути он правильные вещи сказал,просто сравнение резкое.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 февраля 2017, 21:07

      Это уже диагноз. Уткина надо лечить. Электричеством )))

      -1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 февраля 2017, 20:05

      Вася он и есть Вася

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 1 февраля 2017, 20:04

      Вася как обычно не в себе.

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 1 февраля 2017, 20:03

      С собой чтоли сравнил...

      -1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 февраля 2017, 19:54

      Вася Уткин жирный гей, без жены и без детей

      1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 1 февраля 2017, 19:47

      Что говорить то, поиграет увидим, кого подписали и надо было ли вообще подписывать....

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