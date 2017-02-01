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  • Уткин сравнил контракт Фарфана с «Локомотивом» с «алкоголиком на диете»

Уткин сравнил контракт Фарфана с «Локомотивом» с «алкоголиком на диете»

1 февраля 2017, 18:17
22

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал переход в «Локомотив» Джефферсона Фарфана. Напомним, перуанский футболист подписал контракт с железнодорожниками по схеме «0,5+1».

«Предложили контракт как алкоголику-диетологу. Посмотреть, что он сможет сделать за полгода, а потом если что, то продлят на год. Про Колкера мне нечего сказать. Помню его по выступлениям за сборную Великобритании на Олимпиаде», – сказал Уткин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер перейдет в «Локомотив» на правах аренды.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Колкер Стивен Уткин Василий
Комментарии (22)
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порт
1485962733
Уж кому, кому, а Уткину про алкоголизм всё известно.
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Fanfurik
1485965417
Утке самому алкоголик-диету прописать надо,а то засыпает вовремя матча
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Revolver76
1485965648
бессмысленная новость.... к чему писать про алкоголь и Уткина? чтобы заполнить паузу в 18ч17м ?
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T 72
1485965860
С Уткиным видимо по такой же схеме контракты заключают
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LOKOfanatik19
1485967646
Что говорить то, поиграет увидим, кого подписали и надо было ли вообще подписывать....
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alex kidn
1485968075
Вася Уткин жирный гей, без жены и без детей
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Антибиотик
1485968641
Вася как обычно не в себе.
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Сармат Ростов
1485972439
Это уже диагноз. Уткина надо лечить. Электричеством )))
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ДикийАлекс
1485973178
Он всегда был острым и колким на язык,хотя многим импонирует его манера самовыражения,интеллектуальный юмор(если его можно таковым считать).По сути он правильные вещи сказал,просто сравнение резкое.
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kostyandr
1485974733
Что ты знаешь о диете, Василий!))))
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