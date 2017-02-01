Уткин сравнил контракт Фарфана с «Локомотивом» с «алкоголиком на диете»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал переход в «Локомотив» Джефферсона Фарфана. Напомним, перуанский футболист подписал контракт с железнодорожниками по схеме «0,5+1».

«Предложили контракт как алкоголику-диетологу. Посмотреть, что он сможет сделать за полгода, а потом если что, то продлят на год. Про Колкера мне нечего сказать. Помню его по выступлениям за сборную Великобритании на Олимпиаде», – сказал Уткин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер перейдет в «Локомотив» на правах аренды.