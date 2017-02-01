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Зе Луиш: «Успел заметить, насколько велик «Спартак»

1 февраля 2017, 08:22
29

Нападающий «Спартака» Зе Луиш дал оценку перспективам своей команды завоевать золотые медали РФПЛ в текущем сезоне.

Напомним, что на данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

«Спартак» заслуживает титула. Я не так долго в России, но успел заметить, насколько велик наш клуб. Отрыв от «Зенита» небольшой. Вся борьба еще впереди. Мы это прекрасно понимаем. Не нужно заблуждаться, будто мы чего-то добились. Свои амбиции мы и так знаем. Лишний раз теребить тему не стоит. Фанаты могут рассуждать и думать об этом сколько угодно, а нам пока рано. Для нас существует только следующая игра.

То, что у нас на три сбора запланированы пять матчей, а у «Зенита» уже на первом сборе их было шесть, понятно. «Зенит» из-за Лиги Европы раньше возобновит сезон. Не сомневаюсь, что мы будем хорошо готовы к матчам. Нас ждет всего 13 игр в чемпионате, и нужно подойти физически крепкими. Ритм появляется с матчами, но, поверьте, нам и пяти игр будет достаточно», — сказал Зе Луиш.

В текущем сезоне форвард записал на свой счет пять голов и пять результативных передач в 12-ти матчах РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (29)
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Евгений Агеев
1485929045
Спартак и на данный момент и в настоящее время лидирует) с этим не поспоришь)
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Bivaliy67
1485932509
"Вы - вовсе не великий! А всего-лишь выдающийся, да и только!" (с)
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AVAR-05
1485936347
самый Великий клуб России-СПАРТАК!!!!!. Обходятся без народных богатств в отличии от некоторых недоклубов. где был бы сейчас зенит без Газа или Локо без РЖД??? Президент из Питера вот и клуб этого города тянут за уши)))))))))
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Gullit 76
1485937233
Мне это эпизод оболванивания Шарикова напомнило.Завтра он у Федуна свои 12 аршин требовать будет.
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alp
1485974513
настолько велик что уже 15 лет не был чемпионом )))
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