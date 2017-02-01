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    Зе Луиш: «Успел заметить, насколько велик «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш дал оценку перспективам своей команды завоевать золотые медали РФПЛ в текущем сезоне.

    Напомним, что на данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    «Спартак» заслуживает титула. Я не так долго в России, но успел заметить, насколько велик наш клуб. Отрыв от «Зенита» небольшой. Вся борьба еще впереди. Мы это прекрасно понимаем. Не нужно заблуждаться, будто мы чего-то добились. Свои амбиции мы и так знаем. Лишний раз теребить тему не стоит. Фанаты могут рассуждать и думать об этом сколько угодно, а нам пока рано. Для нас существует только следующая игра.

    То, что у нас на три сбора запланированы пять матчей, а у «Зенита» уже на первом сборе их было шесть, понятно. «Зенит» из-за Лиги Европы раньше возобновит сезон. Не сомневаюсь, что мы будем хорошо готовы к матчам. Нас ждет всего 13 игр в чемпионате, и нужно подойти физически крепкими. Ритм появляется с матчами, но, поверьте, нам и пяти игр будет достаточно», — сказал Зе Луиш.

    В текущем сезоне форвард записал на свой счет пять голов и пять результативных передач в 12-ти матчах РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2017 08:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11234

      alp 1 февраля 2017, 21:41

      настолько велик что уже 15 лет не был чемпионом )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2017, 11:20

      Мне это эпизод оболванивания Шарикова напомнило.Завтра он у Федуна свои 12 аршин требовать будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 1 февраля 2017, 11:05

      самый Великий клуб России-СПАРТАК!!!!!. Обходятся без народных богатств в отличии от некоторых недоклубов. где был бы сейчас зенит без Газа или Локо без РЖД??? Президент из Питера вот и клуб этого города тянут за уши)))))))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 > AVAR-05 1 февраля 2017, 11:37

      Ты спонсора даже своего не знаешь?)) откуда бабки тогда,зин?))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > AVAR-05 1 февраля 2017, 21:44

      да да да ! а лукойл это областная филармония ))

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 1 февраля 2017, 10:01

      "Вы - вовсе не великий! А всего-лишь выдающийся, да и только!" (с)

      -2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 1 февраля 2017, 09:04

      Спартак и на данный момент и в настоящее время лидирует) с этим не поспоришь)

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Евгений Агеев 1 февраля 2017, 09:07

      На данный момент и в настоящее время, это одно и тоже.

      2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > vladimir-7 1 февраля 2017, 10:23

      Кто видел оригинал данной статьи поймет о чем я)
      Сейчас уже исправили, а в изначальном варианте было так: "Напомним, что на данный момент красно-белые в настоящее время лидируют в турнирной таблице РФПЛ..."

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      Рейтинг: +371

      multi1984 > Евгений Агеев 1 февраля 2017, 11:40

      Тут обалденные журналисты)ошибок каждый день много и провокаций) газетенка жёлтая)

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