Зе Луиш: «Успел заметить, насколько велик «Спартак»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш дал оценку перспективам своей команды завоевать золотые медали РФПЛ в текущем сезоне.

Напомним, что на данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

«Спартак» заслуживает титула. Я не так долго в России, но успел заметить, насколько велик наш клуб. Отрыв от «Зенита» небольшой. Вся борьба еще впереди. Мы это прекрасно понимаем. Не нужно заблуждаться, будто мы чего-то добились. Свои амбиции мы и так знаем. Лишний раз теребить тему не стоит. Фанаты могут рассуждать и думать об этом сколько угодно, а нам пока рано. Для нас существует только следующая игра.

То, что у нас на три сбора запланированы пять матчей, а у «Зенита» уже на первом сборе их было шесть, понятно. «Зенит» из-за Лиги Европы раньше возобновит сезон. Не сомневаюсь, что мы будем хорошо готовы к матчам. Нас ждет всего 13 игр в чемпионате, и нужно подойти физически крепкими. Ритм появляется с матчами, но, поверьте, нам и пяти игр будет достаточно», — сказал Зе Луиш.

В текущем сезоне форвард записал на свой счет пять голов и пять результативных передач в 12-ти матчах РФПЛ.