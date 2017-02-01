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    Зе Луиш: «Мы вполне могли проводить больше встреч в 2016 году»

    Форвард «Спартака» Зе Луиш прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате России. Напомним, что по итогам 17-ти туров красно-белые опережают ближайшего преследователя в турнирной таблице на пять очков.

    «Вряд ли мы находимся на первой строчке из-за того, что у нас было меньше матчей, чем у конкурентов. Футболисты должны быть готовы к тому, чтобы играть дважды в неделю. Даже с учетом травм. Мы вполне могли проводить больше встреч в 2016 году. Так что дело не в запасе сил. И все же вылет от АЕК и сегодняшнее лидерство могут быть связаны.

    Мы разозлились на себя, загорелись после поражения от АЕК. Ну как так? Вылетели из Лиги Европы на ранней стадии. Нельзя было проигрывать еще и в чемпионате. Все-таки мы должны приносить радость нашим поклонникам. За нами был должок, поэтому было здорово подняться на трибуну к фанатам в последнем матче 2016 года. В этом и есть единство фанатов и игроков», – сказал Зе Луиш.

    В текущем сезоне Зе Луиш сыграл в 12-ти матчах РФПЛ, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2017 07:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 февраля 2017, 11:35

      А бы да ка бы... Следующей осенью увидим по два матча в неделю )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 1 февраля 2017, 09:32

      могли но не проводили и это факт, факт и то что это спартаку помогло

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