Зе Луиш: «Мы вполне могли проводить больше встреч в 2016 году»

Форвард «Спартака» Зе Луиш прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате России. Напомним, что по итогам 17-ти туров красно-белые опережают ближайшего преследователя в турнирной таблице на пять очков.

«Вряд ли мы находимся на первой строчке из-за того, что у нас было меньше матчей, чем у конкурентов. Футболисты должны быть готовы к тому, чтобы играть дважды в неделю. Даже с учетом травм. Мы вполне могли проводить больше встреч в 2016 году. Так что дело не в запасе сил. И все же вылет от АЕК и сегодняшнее лидерство могут быть связаны.

Мы разозлились на себя, загорелись после поражения от АЕК. Ну как так? Вылетели из Лиги Европы на ранней стадии. Нельзя было проигрывать еще и в чемпионате. Все-таки мы должны приносить радость нашим поклонникам. За нами был должок, поэтому было здорово подняться на трибуну к фанатам в последнем матче 2016 года. В этом и есть единство фанатов и игроков», – сказал Зе Луиш.

В текущем сезоне Зе Луиш сыграл в 12-ти матчах РФПЛ, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.