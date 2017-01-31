Обертан сменил «Анжи» на «Уиган»

Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан стал игроком «Уигана». По неофициальной информации, контракт 27-летнего француза с английским клубом рассчитан на 1,5 года. Также сообщается, что футболист перешел в новую команду на правах свободного агента.

Напомним, Обертан стал игроком «Анжи» минувшим летом, подписав контракт, рассчитанный на два года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за махачкалинский клуб в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.

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