Источник: Обертан сменит «Анжи» на «Уиган»

Сегодня полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан может стать игроком «Уигана». По информации источника, француз в данный момент находится в Англии, где проходит медосмотр, после которого и будет заключен контракт сроком на 1,5 года.

Отмечается, что «лэтикс» не придется платить за 27-летнего футболиста, соглашение которого с махачкалинцами рассчитано до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Обертан может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас». В текущем розыгрыше РФПЛ хавбек провел восемь поединков, в которых забил один мяч.