Адебайор продолжит карьеру в «Истанбул ББ»

Экс-форвард «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор продолжит карьеру в Турции. 32-летний игрок заключил договор с «Истанбул ББ», рассчитанный на 1,5 года.

Последним местом работы тоголезца был «Кристал Пэлас», из которого он ушел в минувшем июле, спустя полгода после подписания контракта.

В составе национальной команды футболист принял участие в трех матчах кубка африканских наций-2017, не записав в свой актив ни одного результативного действия.