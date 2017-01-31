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Адебайор продолжит карьеру в «Истанбул ББ»

31 января 2017, 13:51
2

Экс-форвард «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор продолжит карьеру в Турции. 32-летний игрок заключил договор с «Истанбул ББ», рассчитанный на 1,5 года.

Последним местом работы тоголезца был «Кристал Пэлас», из которого он ушел в минувшем июле, спустя полгода после подписания контракта.

В составе национальной команды футболист принял участие в трех матчах кубка африканских наций-2017, не записав в свой актив ни одного результативного действия.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: fanatik.com.tr
Турция. Суперлига Трансферы зимы-2017 Истанбул Башакшехир Адебайор Эммануэль
Комментарии (2)
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Ден 781
1485872002
Ещё один деградирующий
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Фесс
1485874245
Если перестанет дурака валять - несомненно усиление.
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