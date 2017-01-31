«Челси» не смог договориться с «Шальке-04» о трансфере Колашинаца

Защитник Сеад Колашинац продолжит выступление в составе «Шальке-04». На него претендовал «Челси», но британцы не смогли договориться о сумме компенсации. Известно, что в услугах 23-летнего футболиста также заинтересован «Ювентус».

Стоит отметить, что руководство «Челси» уже договорилось о личном контракте с боснийцем. Действующий контракт защитника с «Шальке-04» рассчитан до июня 2017 года.

В текущем сезоне Колашинац сыграл 14 матчей в составе «Шальке-04». В них он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.