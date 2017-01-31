Маурисио останется в «Зените», несмотря на интерес «Халла»

Полузащитник Маурисио останется в «Зените», невзирая на интерес к игроку со стороны «Халл Сити», пишет Lance.

По мнению агента Маурисио, время сменить клубную прописку еще не пришло.

«Халл» предложил хорошие условия, но последнее слово оставалось за «Зенитом». Сейчас Маурисио важен для команды Луческу, да и сам футболист доволен пребыванием в Санкт-Петербурге», – добавил агент.

В текущем чемпионате Маурисио провел за «Зенит» 13 матчей, результативными действиями не отметился.