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Маурисио останется в «Зените», несмотря на интерес «Халла»

31 января 2017, 00:37
6

Полузащитник Маурисио останется в «Зените», невзирая на интерес к игроку со стороны «Халл Сити», пишет Lance.

По мнению агента Маурисио, время сменить клубную прописку еще не пришло.

«Халл» предложил хорошие условия, но последнее слово оставалось за «Зенитом». Сейчас Маурисио важен для команды Луческу, да и сам футболист доволен пребыванием в Санкт-Петербурге», – добавил агент.

В текущем чемпионате Маурисио провел за «Зенит» 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Халл Сити Маурисио
Комментарии (6)
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x-x-x-x-x
1485813419
в Ла Лигу надо а не в АПЛ. Удачи Маурисио!!!!!
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КЭТиК
1485826986
С холлом можно и в чампионшипе оказаться.
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John.gol
1485843354
хорош
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Sasha1086
1485843493
С центральными хавами у нас будет перебор если пропера подпишем
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Garrincha58
1485844701
полузащитников в Зените больше чем в МЮ
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Болельщик Реал Мадрида
1485848800
Разумеется, где еще он найдёт такую работуже,можночто ничего не чего не делать и деньги лопатой в мешок складывать.
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