Конте подтвердил, что Иванович уходит из «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил, что сербский защитник Бранислав Иванович, на которого претендует «Зенит», покинет Лондон в это трансферное окно.

«Когда у тебя нет должной игровой практики, это подталкивает к мыслям о смене клуба. Мы должны уважать решение Ивановича, который помог «Челси» выиграть много трофеев. Не сомневаюсь, что у него впереди еще долгая игровая карьера. Мне жаль, что он уходит», – подытожил Конте.

Ранее сообщалось, что Иванович подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года и годовым окладом в 5 миллионов евро, однако позднее появилась информация, что серб будет получать в России около 3-х миллионов.

Официально о переходе Ивановича в «Зенит» может быть объявлено в самое ближайшее время.