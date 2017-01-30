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Конте подтвердил, что Иванович уходит из «Челси»

30 января 2017, 19:16
21

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил, что сербский защитник Бранислав Иванович, на которого претендует «Зенит», покинет Лондон в это трансферное окно.

«Когда у тебя нет должной игровой практики, это подталкивает к мыслям о смене клуба. Мы должны уважать решение Ивановича, который помог «Челси» выиграть много трофеев. Не сомневаюсь, что у него впереди еще долгая игровая карьера. Мне жаль, что он уходит», – подытожил Конте.

Ранее сообщалось, что Иванович подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года и годовым окладом в 5 миллионов евро, однако позднее появилась информация, что серб будет получать в России около 3-х миллионов.

Официально о переходе Ивановича в «Зенит» может быть объявлено в самое ближайшее время.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Зенит Иванович Бранислав Конте Антонио
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Gullit 76
1485794149
Теперь понятно кто в зените капитан.
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swot1205
1485794165
нормальное укрепление. удачи иванович
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sergkrasnodar23
1485794765
классный игрок.
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S.sol
1485795440
Только положительные впечатления от этого футболиста. Приятно будет его видеть в РФПЛ. Не важно в каком клубе.
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Kano
1485796813
Думаю все таки 5.000.000, т.к. Челси ему предлагал контракт на сумму 2.600.000 в год
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Dima Zavyalov
1485799800
Если информация достоверная, то остаётся лишь пожелать Браниславу удачи в Зените, и продолжать играть на достойном уровне!
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Томь вперёд
1485802233
Отличный переход! И как футболист и как человек! Удачи!
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polt
1485805130
Ну теперь точно Зенит - Чемпион!
Ответить
Lilipyt
1485807331
Просто хочу напомнить Вам много уважаемые болельщики ФК Зенит, что Халка купили для завоевания ЛЧ и вы помните чем все закончилось. Так что не стоит утверждать о чем то пока не виден результат работы тренировок и прохода адабтации под стратегию игры тренера. Пока я могу утверждать, что у Зенита появился очень сильный защитник с которым у их появилось больше шансов стать чемпионами.
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DIDI 23
1485813420
Иванович: "Всю жизнь хотел поиграть в России!"
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