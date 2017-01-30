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  • Стадион на Крестовском острове примет три матча «Зенита» в апреле

Стадион на Крестовском острове примет три матча «Зенита» в апреле

30 января 2017, 12:10
15

«Зенит» в апреле проведет три поединка на стадионе на Крестовском острове. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые примут на своей новой арене «Урал», матч с которым состоится 23 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ.

«Обсуждаются два мероприятия в феврале, которые оттестируют стадион. В апреле пройдут три игры «Зенита», – сказал председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в самом конце прошлого года. На нем пройдут встречи Кубка конфедераций-2017 и первенства мира-2018.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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la verdad
1485768943
Вот когда эти матчи там пройдут - тогда и поговорим. Моя ставка - в лучшем случае один (первый)
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Garfild 44
1485769936
!!!
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нейтральныйкакникто
1485770936
Как бы фаны соперников не разгромили это чудо, а то восстановление затянется
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slavko33002
1485772843
Неужели
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Nesterenko
1485774115
Противно читать про этот стадион
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Тазит
1485777322
Примет три матча и потом закроется на реконструкцию...
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vladimir-7
1485782366
В апреле пройдут три игры Зенита на новом стадионе. А какие?
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спартак спартаков1
1485788373
и развалится
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Mr_Murder
1485790656
прикольный стадион,рад за бомжиков :)
Ответить
Inks
1485947830
ещё матчи ЧЕ-2020 забыли...
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