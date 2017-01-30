Стадион на Крестовском острове примет три матча «Зенита» в апреле

«Зенит» в апреле проведет три поединка на стадионе на Крестовском острове. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые примут на своей новой арене «Урал», матч с которым состоится 23 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ.

«Обсуждаются два мероприятия в феврале, которые оттестируют стадион. В апреле пройдут три игры «Зенита», – сказал председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в самом конце прошлого года. На нем пройдут встречи Кубка конфедераций-2017 и первенства мира-2018.