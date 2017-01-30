Тер Штеген: «Барселона» провела плохой матч»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген считает, что его команда провела неудачный матч против «Бетиса», в котором сыграла вничью.

«В какой-то момент мы теряли контроль над игрой. Этому способствовала агрессивные действия соперника. Они старались навязать нам свой футбол.

Мы провели плохой матч, есть некоторые моменты, которые нам необходимо усовершенствовать. К сожалению, в этой встрече мы не смогли забить победный гол. Нам стоит проанализировать свои ошибки и понять, каким образом можно их избежать в будущем», – сказал Тер Штеген.

Матч 20-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Барселона» закончился со счетом 1:1.