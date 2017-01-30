Варан не заметил свиста с трибун «Сантьяго Бернабеу»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался относительно свиста с трибун от поклонников мадридского клуба во встрече с «Реалом Сосьедад».

«Сегодня от болельщиков «Реала» я слышал больше оваций, чем свиста. Да, мы все прекрасно понимаем, что они многое требуют от нас, и команда должна быть готова к этому. Мы и сами хотим выиграть чемпионат Испании. Этот тур получился для нас весьма удачным», – сказал Варан.

Матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад» закончился со счетом 3:0.