Дзюба поблагодарил Луческу за капитанскую повязку

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел товарищеский матч с «Легией» в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) на стадионе «Пинатар Арена» с капитанской повязкой. После встречи футболист сборной России поблагодарил главного тренера Мирчу Луческу за доверие.

«Спасибо «Зениту» и Мистеру за доверие», – написал Дзюба в Instagram.

Товарищеский матч «Зенит» – «Легия» завершился со счетом 2:0. Оба гола на свой счет записал Александр Кокорин.