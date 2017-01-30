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Дзюба поблагодарил Луческу за капитанскую повязку

30 января 2017, 07:18
24

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел товарищеский матч с «Легией» в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) на стадионе «Пинатар Арена» с капитанской повязкой. После встречи футболист сборной России поблагодарил главного тренера Мирчу Луческу за доверие.

«Спасибо «Зениту» и Мистеру за доверие», – написал Дзюба в Instagram.

Товарищеский матч «Зенит» – «Легия» завершился со счетом 2:0. Оба гола на свой счет записал Александр Кокорин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Луческу Мирча
Комментарии (24)
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АртурZaСМ
1485751268
В Зените , что все так плохо с достойными кадрами на капитанскую повязку?
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Apocalypse
1485754361
Теперь точно не отмоется.
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Томь вперёд
1485757919
Артёмке главное инстаграмить побольше, вдруг китайцы всё-таки заметят!
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S.sol
1485759374
Помню как в сборной при Слуцком, он давал веселые интервью... создавалось ощущение, что на поле будут так же бегать, и на конец будет хоть какой то результат у команды. А получились просто глупые шутки. Вопрос? Зачем через шутки показывать, что все хорошо - когда это совсем не так? Хотя с такой зарплатой у любого настроение было бы веселое
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Амба Нагорск
1485759521
Жадный капитан.
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Zenit-84
1485760679
капитанишка）
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RedWhiteFans2
1485763097
Ему ещё повязка на язык нужно дать пожизненно.
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Houston
1485763545
Мне кажется капитан из него нулевой.... другое дело у нас в Спартаке Глушаков...вот это действительно капитан. А не это чудо с вечно открытым ртом)))
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Igor Belousov
1485766715
молодчик
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subbotaspartak
1485771532
...но в конце разговора Он обидел его, он сказал: "Капитан, никогда ты не будешь майором"
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