Примера. «Барселона» вырвала ничью у «Бетиса»

В поединке 20-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле упустил победу над «Барселоной». На гол нападающего хозяев Алекса Алегрии гости ответили забитым мячом в исполнении Луиса Суареса в самой концовке встречи.

Таким образом, каталонский клуб набрал 42 очка и вплотную приблизился к лидирующему в Примере «Реалу», который имеет две игры в запасе. «Бетис» с 23 баллами располагается на 13-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Бетис – Барселона – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Алегрия, 75; 1:1 – Суарес, 90.

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