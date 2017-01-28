Годин и Дейверсон обменялись плевками в матче между «Алавесом» и «Атлетико»

В матче 20-го тура Примеры между «Алавесом» и «Атлетико», который завершился нулевой ничьей, между нападающим хозяев Дейверсоном и защитником гостей Диего Годином произошла стычка. В частности, бразильский нападающий плюнул в лицо своему сопернику, за что получил аналогичный ответ.

В нынешнем сезоне Дейверсон провел за «Алавес» в Примере 18 матчей, в которых забил пять голов. На счету Година – 19 встреч и один забитый мяч.

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