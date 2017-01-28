Оланаре: «Единственная команда, в которой я бы хотел продолжить карьеру – это ЦСКА»

Нападающий «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре, подписавший контракт с ЦСКА на 4,5 года, поделился эмоциями от возвращения в стан армейцев. Напомним, нигериец уже выступал за красно-синих на правах аренды весной 2016 года.

– Аарон, поздравляем тебя с возвращением в нашу команду! Что ты сейчас чувствуешь?

– Спасибо, я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.

– Ты уже работал под руководством Виктора Гончаренко и других представителей тренерского штаба, как думаешь, это поможет тебе быстрее адаптироваться в команде?

– Конечно. Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в коллектив. А главное – я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!

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