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    Селихов: «Судя по статистике, Акинфеев – лучший вратарь страны»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, кто по его мнению является лучшим вратарем России. Селихов также подчеркнул, что хотел бы перенять психологию у стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

    – Сегодня лучшим вратарем страны считаете Акинфеева или кого-то другого?

    – По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев.

    – Какие качества хотели бы у него позаимствовать? Роман Герус сказал, что напоминаете его своей уверенностью.

    – Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни – лидер.

    – Акинфеев так и не уехал за границу. Допускаете, что и вы останетесь в России до окончания карьеры?

    – Допускаю. В «Спартаке» с удовольствием всю карьеру провел бы.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Селихов пропустил 12 голов в 17 матчах. На счету Акинфеева 11 пропущенных мячей в 16 играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2017 11:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +862

      Jack24 30 января 2017, 12:33

      где эта статистика? покажите

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100639

      zigbert 28 января 2017, 16:54

      В Европе это совсем дугой вратарь и человек.

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 28 января 2017, 15:12

      По Европе да!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 28 января 2017, 15:11

      после случая когда Веллитон получил ни за что----это не вратарь а полное дерьмо --как игрок средний

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 28 января 2017, 14:49

      Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 28 января 2017, 14:21

      Чтобы не говорили злопыхатели,отличный кипер)

      1
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 28 января 2017, 14:19

      Доказывай что ты лучший, пора его в сборной менять

      2
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 28 января 2017, 14:06

      По какой статистике,по пропущеным голам...так это заслуга всей команды.Типового голкипера надо оценивать по сейвам которые он совершил и спас свою команду в нужный момент.Если допустим условный Беленов за первый круг чемпионата сделал 15 сейвов,но при этом пропустил 16 мячей,а Акинфеев сделал 3 сейва но пропустил 15 мячей...то что получилось Беленов конечно круче:-)!!!

      2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Psih86 28 января 2017, 18:41

      У тебя своя статистика, а больное воображение может и не такую чушь придумать и написать.

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 28 января 2017, 13:18

      Красавец

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      Рейтинг: +14

      TAF 28 января 2017, 12:39

      Лучший из худших

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