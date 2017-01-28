Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селихов: «Судя по статистике, Акинфеев – лучший вратарь страны»

Селихов: «Судя по статистике, Акинфеев – лучший вратарь страны»

28 января 2017, 11:27
16

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, кто по его мнению является лучшим вратарем России. Селихов также подчеркнул, что хотел бы перенять психологию у стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Сегодня лучшим вратарем страны считаете Акинфеева или кого-то другого?

– По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев.

– Какие качества хотели бы у него позаимствовать? Роман Герус сказал, что напоминаете его своей уверенностью.

– Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни – лидер.

– Акинфеев так и не уехал за границу. Допускаете, что и вы останетесь в России до окончания карьеры?

– Допускаю. В «Спартаке» с удовольствием всю карьеру провел бы.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Селихов пропустил 12 голов в 17 матчах. На счету Акинфеева 11 пропущенных мячей в 16 играх.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Беленов Александр Селихов Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Den Bull
1485592628
Статистики по косякам нет?
Ответить
Тraumtanzеr
1485593479
Ну да и мира, в ЛЧ))))
Ответить
Psih86
1485601615
По какой статистике,по пропущеным голам...так это заслуга всей команды.Типового голкипера надо оценивать по сейвам которые он совершил и спас свою команду в нужный момент.Если допустим условный Беленов за первый круг чемпионата сделал 15 сейвов,но при этом пропустил 16 мячей,а Акинфеев сделал 3 сейва но пропустил 15 мячей...то что получилось Беленов конечно круче:-)!!!
Ответить
EVGEN13RUS
1485602393
Доказывай что ты лучший, пора его в сборной менять
Ответить
Pourport
1485602517
Чтобы не говорили злопыхатели,отличный кипер)
Ответить
трениришко
1485604180
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
Ответить
nik55
1485605496
после случая когда Веллитон получил ни за что----это не вратарь а полное дерьмо --как игрок средний
Ответить
slavko33002
1485605565
По Европе да!
Ответить
zigbert
1485611694
В Европе это совсем дугой вратарь и человек.
Ответить
Jack24
1485768802
где эта статистика? покажите
Ответить
Главные новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
7
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
4
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Все новости
Определен лучший футболист России
12:49
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
8
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
6
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+