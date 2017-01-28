Селихов: «Судя по статистике, Акинфеев – лучший вратарь страны»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, кто по его мнению является лучшим вратарем России. Селихов также подчеркнул, что хотел бы перенять психологию у стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Сегодня лучшим вратарем страны считаете Акинфеева или кого-то другого?

– По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев.

– Какие качества хотели бы у него позаимствовать? Роман Герус сказал, что напоминаете его своей уверенностью.

– Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни – лидер.

– Акинфеев так и не уехал за границу. Допускаете, что и вы останетесь в России до окончания карьеры?

– Допускаю. В «Спартаке» с удовольствием всю карьеру провел бы.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Селихов пропустил 12 голов в 17 матчах. На счету Акинфеева 11 пропущенных мячей в 16 играх.