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    Покеттино считает Эриксена одним из лучших полузащитников в АПЛ

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высоко оценил игру полузащитника своей команды Кристиана Эриксена. По мнению специалиста, в последнее время датчанин значительно улучшил свою игру.

    «Считаю Эриксена одним из лучших атакующих полузащитников АПЛ. Стиль команды идеально подходит ему. В последние месяцы он показывает фантастический футбол. Конечно, все мы очень рады этому и хотим помочь Кристиану стать еще лучше», – сказал Покеттино.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эриксен забил пять голов и сделал восемь результативных передач в 21 матче.

    Источник: Skysports

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    28.01.2017 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Фесс 28 января 2017, 13:39

      Согласен. Эриксен без понтов и эпатажа просто играет в футбол. Качественно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 28 января 2017, 12:42

      да и вся команда одна из лучших

      -2
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