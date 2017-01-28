Покеттино считает Эриксена одним из лучших полузащитников в АПЛ

Согласен. Эриксен без понтов и эпатажа просто играет в футбол. Качественно.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высоко оценил игру полузащитника своей команды Кристиана Эриксена. По мнению специалиста, в последнее время датчанин значительно улучшил свою игру.
«Считаю Эриксена одним из лучших атакующих полузащитников АПЛ. Стиль команды идеально подходит ему. В последние месяцы он показывает фантастический футбол. Конечно, все мы очень рады этому и хотим помочь Кристиану стать еще лучше», – сказал Покеттино.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эриксен забил пять голов и сделал восемь результативных передач в 21 матче.